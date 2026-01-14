الأربعاء 14 يناير 2026
محتاج وقت وتفكير، آراء طلاب الصف الأول الثانوي بالبحيرة في امتحان الرياضيات (فيديو)

انتهى منذ قليل طلاب الصف الأول الثانوي في محافظة البحيرة من أداء امتحان مادة الرياضيات بامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدارسي 2025_2026.

وأكد عدد من الطلاب عقب الامتحان احتواءه على بعض النقاط والمسائل الصعبة التي تحتاج التفكير والمزيد من الوقت.

سلامة الأختام على المظاريف

من جانبه شدد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على ضرورة الالتزام بالمعايير الأمنية المتبعة، والتأكد من سلامة الأختام على المظاريف قبل تحركها إلى مقار اللجان، لضمان وصولها في الوقت المحدد وبسرية تامة.

توفير الأجواء المناسبة للطلاب

 أكد  الديب أن مديرية التربية والتعليم بالبحيرة تعمل كخلية نحل لتذليل كافة العقبات أمام الطلاب، وأن هناك تنسيقًا كاملًا مع كافة الجهات المعنية لتأمين اللجان وضمان سير الامتحانات بما يحقق تكافؤ الفرص بين الجميع، مشيدا بجهود القائمين على مركز التوزيع كما ثمن دقة التنظيم وسرعة الاستجابة، متمنيًا لجميع أبنائنا الطلاب النجاح والتوفيق في امتحاناتهم وعام دراسي موفق. 

وانطلقت صباح السبت الماضي، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 - 2026 بمدارس البحيرة، وتستمر الامتحانات حتى يوم الخميس ٢٢ من شهر يناير الجارى بجميع المراحل التعليمية المختلفة (صفوف النقل والشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية والصم وضعاف السمع والمكفوفين وصفوف النقل للمرحلة الثانوية).  

إنهاء كافة استعدادات الامتحانات

كما أكد  الديب  أن المديرية استعدت جيدا للامتحانات، وذلك فى إطار توجيهات  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرةوحرص المحافظة على توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة للطلاب. 

وأشار إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطهير المدارس وتجهيز اللجان، وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، والتنسيق الكامل بين كافة الجهات والتعاون الكامل مع مديرية التربية والتعليم لتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات في هدوء وانضباط، حيث تم تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، والتحفظ على مكبرات الصوت في محيط المدارس، لتوفير بيئة صحية تسمح للطلاب بأداء امتحاناتهم  بسهولة ويسر وتذليل أية عقبات قد تواجه لجان سير الامتحانات، وحل المشكلات أولًا بأول، مؤكدًا على الالتزام بكافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سير الإمتحانات بشكل آمن ومنضبط، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

