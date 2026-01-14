غلق 18 منشأة طبية وإنذار 40 أخرى بحملات تفتيشية في البحيرة

18 حجم الخط

قامت مديرية الصحة بالبحيرة، من خلال فرق العلاج الحر بالمديرية، بتنفيذ حملات رقابية مكثفة خلال أسبوع على مدن ومراكز المحافظة بالبحيرة، حفاظا على صحة المواطنين وتاكيدا على أهمية توفير رعاية صحية آمنة، وتاكيدا على ردع الخارجين عن القانون.

التزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والمعايير المهنية

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية والمعايير المهنية والرقابية، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان تقديم خدمات طبية آمنة وبجودة عالية.

استصدار 25 قرار غلق آخر جارٍ تنفيذها

وتم المرور على (127) منشأة طبية خاصة متنوعة، وأسفرت الحملات الرقابية بالبحيرة عن تنفيذ 18 قرار غلق لمنشآت مخالفة لاشتراطات الترخيص أو تُدار بدون ترخيص، بالإضافة إلى استصدار 25 قرار غلق آخر جارٍ تنفيذها، وفحص 5 شكاوى والرد عليها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم توجيه 40 إنذارًا لمنشآت طبية خاصة بها بعض السلبيات غير الجسيمة، مع منحها مهلة لتلافي الملاحظات وتصويب أوضاعها، إلى جانب تحرير عدد محضر تسريب نفايات طبية، وإصدار 4 تراخيص لمنشآت طبية خاصة.

محافظ البحيرة تؤكد منع أي تجاوزات قد تهدد صحة وسلامة المواطنين

وأكدت محافظ البحيرة استمرار الحملات الرقابية بكافة مراكز ومدن المحافظة دون تهاون، لضبط منظومة الرعاية الصحية الخاصة، ومنع أي تجاوزات قد تهدد صحة وسلامة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.