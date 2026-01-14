إلهامى الميرغنى عن الفجوة الطبقية بالمجتمع: نتاج تراكم طويل منذ الانفتاح الاقتصادي

18 حجم الخط

قال الدكتور إلهامى الميرغنى، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى إن الفجوة الطبقية داخل المجتمع المصرى ليس نتاج اليوم أو العشر سنوات الأخيرة، ولكنه تراكم طويل بدأ منذ الانفتاح الاقتصادي منتصف سبعينات القرن الماضي ومستمر ينمو ويتعمق، ولدينا العديد من الدراسات حول تآكل الطبقة الوسطي التي يعتبرها البعض رمانة الميزان.

معدلات الفقر في مصر وصلت إلى أكثر من 35%

وأكد فى تصريح لفيتو أن معدلات الفقر في مصر وصلت إلى أكثر من 35% وفقًا للتقديرات المصرية وأكثر من 60% وفقًا لتقديرات البنك الدولي. أي أن حوالي 65 مليون مصري فقراء. وللأسف كان نظام الأجور والدعم يلعبان دور مهم في التوازن الاجتماعي إضافة لحزمة سياسات الحماية الاجتماعية، ولكن للأسف اختلت كل المعايير، ونعيش فوضى الأجور وتآكل قيمة الدعم وفشل سياسات الحماية الاجتماعية الحالية مثل تكافل وكرامة في توفير حياة كريمة للمصريين.



أقساط وفوائد الديون تلتهم 65% من استخدامات الموازنة

وأضاف ازداد التفاوت واتسعت الهوة خاصة مع انسحاب الدولة من المرافق والخدمات العامة وتدهور التعليم والصحة وبيع الأصول المملوكة للشعب المصري واستنفاذ عوائد البيع في سداد أقساط وفوائد الديون التي تلتهم 65% من استخدامات الموازنة في 2025/2026. كل ذلك يؤدي لاتساع الفجوة وارتفاع مظاهر الجوع من سوء التغذية والأنيميا والسمنة المفرطة والتقزم والتي تمثل نسبة كبرى من الأطفال في مصر.

وواصل حديثة قائلا: غير علمي أن نحمل الحكومة الحالية أو الحكومات السابقة مسئولية اتساع الفجوة الطبقية لأن ذلك نتيجة سياسات اقتصادية واجتماعية بدأت من أيام السادات ومستمرة حتى الآن. وتتضمن انحياز كامل للأغنياء على حساب الفقراء وسوء توزيع الثروة. مقابل الكمبوند والمجتمعات المسورة ازداد سكان العشوائيات وتتدهور أوضاعهم نتيجة هذه السياسات ونتيجة التشريعات المنحازة ضد الفقراء. لذلك ينعكس التفاوت الاجتماعي بين سكان مصر وسكان إيجيبت أو زوار الساحل الطيب والساحل الشرير.



السياسات الاقتصادية منحازة في اتجاه خدمة طبقة واحدة

الحل بسيط ومعروف ولكن السياسات الاقتصادية منحازة في اتجاه خدمة طبقة واحدة ولعل تعديل قانون الايجار القديم خير دليل علي ذلك. وانتزاع الستر عن ملايين الأسر المتوسطة والفقيرة. إضافة إلى غياب العدالة الضريبية والتشريعات التي تعيد توزيع الثروة والدخل بين أفراد المجتمع ولهذا تتعمق الأزمة وتتجذر لنصبح أمام تناقض اجتماعي واضح ولا يستطيع أحد ان يتنبأ بموعد تفجر الصراع والمطالبة بإعادة توزيع الثروة.

وأشار لعل قضية الحد الأدنى للأجور وعدم تطبيقه لخير دليل علي الإصرار علي الانحياز الاجتماعي ويضاف إلى قوانين تخفيض الدعم، وهو ما يعمق الصراع الاجتماعي في ظل استبعاد الفقراء من المشاركة السياسية وتوجه المجالس النيابية لإصدار تشريعات تعمق سياسات الإفقار والتبعية.

