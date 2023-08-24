أحمد بهاء الدين فارس الكلمة الصادقة.. رشحه عبد الناصر إلى العديد من المناصب الصحفية.. وهاجم السادات بسبب عشوائية الانفتاح الاقتصادي

أحمد بهاء الدين ، كاتبا جريئا ومثالا للكتابة الراقية، رمز الاتزان في الرأي والفكر، كتابته تدخل القلب بسهولة.. من الصحفيين الذين لم يعرفوا السجون بسبب آرائه لكنه تعرض للفصل والنقل عدة مرات، كان أصغر رئيس تحرير تولى مطبوعة وعمره 29 سنة عرف بتحليله الجاد للقضايا السياسية والمجتمعية، سواء المحلية أو العربية.

لم ينتمى احمد بهاء الدين الى حزب من الأحزاب ولم يرتبط بأى تنظيم من التنظيمات حتى انه قيل عنه انه يناوش خارج مرمى القوانين لدرايته بالقانون والتزامه الحيدة والحذر في حياته.

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الكاتب أحمد بهاء الدين

تولى رئاسة تحرير مجلة الفصول أثناء دراسته للحقوق

ترجع أصول أحمد بهاء الدين فى 17 فبراير 1927، لأسرة خرج عائلها من قرية "الدوير، بمحافظة أسيوط،الى الإسكندرية التي ولد فيها حيث مقر عمل والده، وأثناء فترة دراسته بكلية الحقوق جامعة فؤاد الأول ـ جامعة القاهرة الان ـ عمل فى مجلة الفصول التى كان يصدرها محمد زكى عبد القادر بلا أجر حتى انه تولى رئاسة تحريرها وهو طالبا، ثم عمل بالشئون القانونية بوزارة المعارف وتعرف من خلالها على عبد الرحمن الشرقاوى وفتحى غانم كزملاء في العمل، وفى عام 1956 التحق بمجلة روز اليوسف.

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اعجب بكتاباته الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ورشحه للعديد من المناصب الصحفية، أما أنور السادات فكان قريبا منه وكان يكتب خطبه في الوقت الذي كان السادات فيه نائبا، حتى أنه اقترب منه كثيرا بعد الانفصال الشهير بينه وبين محمد حسنين هيكل.

أول رئيس تحرير لصباح الخير

رشحه الاديب إحسان عبد القدوس لتولى مجلة صباح الخير كأول رئيس تحرير لها، وكان عمره 29 عامًا واستمر فيها ثلاث سنوات، ثم انتقل بعد ذلك إلى جريدة الشعب ومنها رئيسًا لتحرير جريدة الأخبار، وفى عام 1962 عمل رئيسًا لتحرير مجلة آخر ساعة، ثم انتخب نقيبًا للصحفيين عام 67، بالتزكية، ورأس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال.

بهاء فى لقاء مع عبد الناصر

فى عام 1971 أصدر الرئيس السادات قرارا بنقل الكاتب أحمد بهاء الدين إلى هيئة الاستعلامات ، فهاجر إلى الكويت ليرأس تحرير مجلة العربى وفى عام 74 عين رئيسًا لتحرير الأهرام وظل يكتب عموده "يوميات" حتى عام 1990.

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وكان أحمد بهاء الدين أول من هاجم عشوائية سياسة الانفتاح الاقتصادي في عهد السادات وذلك بمقاله الأشهر السداح مداح حين أصدر الدكتور عبد العزيز حجازى قانون الانفتاح والاقتصاد الحر، وذلك أثناء رئاسته لتحرير الأهرام الجريدة الحكومية شبه الرسمية.

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وقد حدث عام 1971 وبعد أن تخلص السادات من خصومه وانفرد بالسلطة أصدر قرارا بنقل أحمد بهاء الدين من منصبه كرئيس لمجلس إدارة دار الهلال إلى المنصب نفسه بروز اليوسف، مما اعتبره بهاء عقابا له لرفضه الهجوم على منافسى السادات في مجلات دار الهلال.

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كتب بهاء للسادات خطاب احتجاج على نقله دون علمه قال فيه: لقد اخترعت الثورة صحفيين وكتابا ودكاترة في كل مجال، ولكننى لست أحد اختراعات الثورة، ومن حقى أن يؤخذ رأيى في أمر يتصل بى شخصيا، فلا أقرأه في الصحف دون سابق علم ولا أتحرك كقطعة شطرنج من مكان إلى مكان وبلا رغبة.

الكاتب احمد بهاء الدين

أصدر السادات قرارا بتعيين أحمد بهاء الدين رئيسا لتحرير الاهرام بعد رحيل على حمدى الجمال واعتذر بهاء ورفض السادات اعتذاره فكتب بهاء يقول: كنت قد قررت منذ تركى رئاسة مجلس إدارة دار الهلالية ألا أتولى أية مسؤولية صحفية إلا مسؤوليتى عن نفسى، أى عن الكلام الذى أضع اسمى عليه، بعد أن حفلت الصحافة بتيارات بالغة السوء، وصار كثيرون من مندوبى الصحف لدى جهات السلطة والحكومة مندوبين لجهات السلطة والحكومة لدى الصحف، وصار الصحفى لا يعمل لمستقبله من اجتهاده وعلاقاته داخل المؤسسة، ولكن من علاقاته بالجهات ذات السلطة على الصحافة.

احمد بهاء الدين وعلاقة شد وجذب مع السادات

في كتابه " محاوراتى مع السادات " كتب بهاء يقول:دخلت الصحافة من باب الجلوس إلى مكتب وكتاب مقالات الرأي فكان نشاطي واهتمامي أما فكرة الحصول على الخبر فكان يأتي في المرتبة الثانية، وأحيانا يفوتنى،لم أتقن أبدا فن طرح الأسئلة الإخبارية على المسؤولين أو اللجوء إلى الحيل المعروفة لاستدراج مسؤول إلى حيث ألتقط منه خبرا أو قصة.

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وفيه يعترف بهاء بكتابة بعض الخطابات للسادات ويقول: ليس سرا أننى كتبت للرئيس السادات بعض الوثائق المهمة، مثل "ورقة أكتوبر"، والمذكرة المشهورة التى أرسلها إلى معمر القذافى، بعد أن طلب من ممدوح سالم ــ رئيس الوزراء ــ أن يرسل لى كل أوراق الدولة السرية والمراسلات الخاصة بعلاقات ليبيا فى تلك الفترة.



أثبتت كل الدراسات التى بحثت علاقة المثقف بالسلطة بعد ثورة يوليو 1952 أن أحمد بهاء الدين قدم نموذجا فريدا لهذه العلاقة، جعله أكثر موضوعية وأكثر مصداقية. وهو من الصحفيين الذين اتبعوا في مشوارهم درجة معقولة من الاستقلالية فى الرأى، سواء كان مؤيدا او معارضا للحاكم.

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اتهامه بالسفر من أجل المال

هاجمه موسى صبرى كثيرا في كتاباته بالاخبار واتهمه بالسفر الى الكويت والعمل بمجلة العربى جاء من اجل جمع المال ورد عليه بهاء يقول:هذا أسلوب ايحاء غير برئ،و ليس العمل لتأمين مستقبل أسرتى عيبا ما دام علنيا ورسميا وشريفا، ولكننى أؤكد لك، ولعلك تعلم ذلك أن فترة عملى فى الكويت لم تحقق لى مع الأسف بوليصة التأمين هذه التى تتحدث عنها أو تتخيلها، فأنت تعرف أن الذى يعمل نظير مرتب شهرى ثابت لا يحقق ثروة فهو ليس تجارة ولا مقاولات ولا استيراد ولا تصدير

بهاء الدين مع شريكة الحياة

أصيب بمرض السكر بعد النكسة، ثم بجلطة عام 1975، أدت إلى انفصال شبكى ثم نزيف فى المخ أفقده الوعى والحركة ست سنوات حتى رحل في مثل هذا اليوم 24 أغسطس عام 1996.

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مؤلفات متعددة ومتنوعة

وكانت من أهم مؤلفات أحمد بهاء الدين كتاب أيام لها تاريخ، فاروق ملكا، شرعية السلطة في العالم العربي، محاوراتي مع السادات، يوميات هذا الزمان تقديم الأستاذ محمد حسنين هيكل، المثقفون والسلطة في عالمنا العربي – تقديم محمد حسنين هيكل، وإسرائيليات، إسرائيليات وما بعد العنوان، أبعاد في المواجهة العربية، كما ألف كتاب أفكار معاصرة، اقتراح دولة فلسطين، الاستعمار الأمريكي، الثورة الاشتراكية، الوحدة الثلاثية، اهتمامات عربية، ثلاث سنوات، شهر في روسيا، الثورات الكبرى، قوميتنا، مؤامرة في أفريقيا، مبادئ وأشخاص، هذه الدنيا، الوحدة العربية، وتحطمت الأسطورة عند الظهر.