وزير الدفاع الألماني: دول الناتو تناقش إطلاق مهمة أمنية في جرينلاند

18 حجم الخط

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، أن الناتو يدرس بالتعاون مع بعض الدول الشريكة تنفيذ تدابير محتملة لتعزيز الأمن في جرينلاند والقطب الشمالي.

بيستوريوس: بعض دول الناتو تناقش إطلاق مهمة أمنية في جرينلاند



وقال وزير الدفاع الألماني، في حديث للصحفيين، أن برلين قد تشارك في هذه الجهود، لكن شكل مساهمتها لا يزال قيد المناقشة وسيتم تحديدها بالتنسيق مع الدنمارك.

وأضاف بيستوريوس عقب محادثات جمعته مع رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس: "سأبدأ بموضوع إمكانية إطلاق مهمة في جرينلاند. نحن نجري حاليا مشاورات مع عدد من شركاء الناتو داخل الحلف، ونقوم، بالتعاون مع الناتو، بتحليل التدابير المناسبة والضرورية".

الناتو يتواجد في جرينلاند

ونوه الوزير بأن مساحة جرينلاند وكثافتها السكانية منخفضة للغاية - حوالي 55 ألف نسمة، منهم 25 ألفا إلى 30 ألف نسمة يعيشون في نوك وحدها - "لذلك من الواضح أن الحديث لا يدور عن منطقة أو إقليم عادي.

وهذا يعني أن مجرد وجود القوات هناك لن يكون كافيا لضمان حماية شاملة. الحديث يجري عن المراقبة والدوريات وفهم ما يحدث تحت الماء وفوق سطح الماء وفي الجو. نحن نتحدث عن احتمالات. القيام بالاستطلاع والتدريبات المنتظمة على الأرض لإثبات وجودنا هناك".

وأكد الوزير أن أمن جرينلاند والقطب الشمالي ليس مصلحة أمريكية حصرية، بل هو مصلحة الناتو بشكل إجمالي، وكذلك مصلحة أوروبا بأكملها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.