الجمعة 21 فبراير 2025
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محافظات

عقد فصول محو الأمية في الإسماعيلية بمشروع "المصريون يتعلمون" (صور)

جانب من الاختبارات،فيتو
جانب من الاختبارات،فيتو

واصلت الإدارة المركزية لتنمية الشباب في محافظة الإسماعيلية، تنفيذ اختبارات دورة يناير ٢٠٢٥ لمحو الأمية ضمن مشروع "المصريون يتعلمون" بمحافظة الاسماعيلية، وتم تنفيذ الاختبارات في إدارة القصاصين، وإدارة التل كبير.  

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عدد فصول محو الأمية في الإسماعيلية 

جديرًا بالذكر، أنه مسجل ٤٤٧ فصلا بالإسماعيلية بواقع ٤٤٧٠ دارسا، ويتم الاختبارات بعد الدراسة لمدة ثلاثة شهور. 

يشارك في المشروع ٤٤٧ معلما مؤهلين لتعليم الكبار، بالإضافة إلى ٢٢ مشرفًا ومنسقًا يعملون على جذب الدارسين للفصول التعليمية ومتابعة سير الاختبارات النهائية والفورية.

جانب من أنشطة الشباب والرياضة،فيتو
جانب من أنشطة الشباب والرياضة،فيتو

أنشطة إدارة الطلائع 

وفي سياق آخر، نفذت إدارة الطلائع، البرنامج التطبيقي لدعم ومعالجة منهجية علوم البيانات لدى تلاميذ المدارس والذي تم تنفيذه خلال الفترة من ٢/١٨ إلى٢٠٢٥/٢/٢٠، بمدرسة أم المؤمنين الثانوية التجارية بنات ومدرسة تكنولوجيا المعلومات الثانوية الصناعية لعدد ٥٠ طالبا وطالبة بكل مدرسة بإجمالي عدد ١٠٠ طالب وطالبة.

 

اللقاء السادس من سلسلة اللقاءات الحوارية 

واختتمت مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية  تحت شعار "من أجل الوعي نلتقي" اختتمت اللقاء السادس من سلسلة اللقاءات الحوارية والتوعوية وورش العمل التفاعلية لمواجهة الأزمات والمخاطر بالإسماعيلية، والتي تواجه قطاعي الشباب والرياضة، واستمرت لمدة يومين.  

جانب من أنشطة الشباب والرياضة،فيتو
جانب من أنشطة الشباب والرياضة،فيتو

عدد المتدربين في البرنامج 

وضم البرنامج التدريبي ١٠٠ من مدربي الملاعب الرياضية ومدربي حمامات السباحة وغيرهم من العاملين المتخصصين بالمجال، التدريب على مدار يومين، وتناول التدريب العملي الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة المختلفة، مثل الإصابات والجروح والحروق والاختناق. 

ختام اليوم بورشة عمل 

واختتم اليوم بورشة عمل وتدريب عملي عن الحماية المدنية وأنواع الحرائق وكيفية التعامل معها، واستخدام أجهزة الإطفاء، والوقاية من أخطار الحرائق.

جانب من أنشطة الشباب والرياضة،فيتو
جانب من أنشطة الشباب والرياضة،فيتو
جانب من أنشطة الشباب والرياضة،فيتو
جانب من أنشطة الشباب والرياضة،فيتو

وتهدف سلسلة اللقاءات الحوارية "من أجل الوعي نلتقي"، إلى نشر الوعي بين الشباب وتثقيفهم في مختلف المجالات، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة تحديات الحياة.

انطلاق فعاليات مسابقة الشعر 

ومن جهة أخرى، انطلقت فعاليات التحكيم لمسابقة إبداع الموسم الخامس في مجال الشعر، وتقام المسابقة بقاعة مديرية الشباب والرياضة وتشهد مشاركة عدد كبير من الشعراء الموهوبين من مختلف أنحاء المحافظة، الذين يتنافسون على تقديم أفضل القصائد وإظهار مواهبهم الشعرية.

جانب من أنشطة الشباب والرياضة،فيتو
جانب من أنشطة الشباب والرياضة،فيتو
جانب من أنشطة الشباب والرياضة،فيتو
جانب من أنشطة الشباب والرياضة،فيتو

وتقوم لجنة التحكيم بتقييم القصائد المشاركة وفقًا لمعايير فنية وأدبية محددة، لاختيار أفضلها وتكريم أصحابها. 

تأتي المسابقة في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم الشباب، وتوفير الفرص لهم للتعبير عن أنفسهم، وتطوير قدراتهم في مختلف المجالات.
 

وكان تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، جهود مديرية الشباب والرياضة في مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية. 

 

وانطلقت فعاليات التحكيم لمسابقة إبداع الموسم الخامس في مسابقة الدوري الثقافي والمعلوماتي، وذلك بقاعة مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية.

 

وتقام المسابقة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طيار  أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وبإشراف مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية.

 

وشهدت المسابقة مشاركة واسعة من الشباب الموهوبين في مختلف المجالات الثقافية والمعلوماتية، حيث يتنافسون على تقديم أفضل العروض والمشاركات.

 

الهدف من عقد المسابقة 

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الشباب على تنمية مهاراتهم وقدراتهم، واكتشاف المواهب الشابة وخلق روح المنافسة الإيجابية بينهم.
 

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