بهدف قاتل، سيلتا فيجو يسقط إشبيلية على ملعبه في الدوري الإسباني

نجح فريق سيلتا فيجو في تحقيق الفوز على مضيفه إشبيلية بهدف دون، مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني - الليجا.

هدف سيلتا فيجو في إشبيلية وترتيب الفريقين بالدوري الإسباني

ورفع سيلتا فيجو بهذا الفوز رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع، بجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف خلف ريال بيتيس السادس، كما يبتعد بتسع نقاط خلف المراكز الأربع الأولى في الترتيب.

على الجانب الآخر، تلقى إشبيلية خسارته الثانية تواليًا والحادية عشرة الموسم الجاري، ليتجمد عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر، وهو يبتعد بفارق ثلاث نقاط فقط عن مراكز الهبوط للدرجة الثانية.

وسجل ماركوس ألونسو هدف الفوز لسيلتا فيجو من ضربة جزاء في الدقيقة 88، ليظفر فريقه بالنقاط الثلاث.

