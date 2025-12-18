أبرزها فوز الملكي، نتائج مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا

18 حجم الخط

كأس ملك إسبانيا، أقيمت الأربعاء عدد من المباريات الهامة في دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي 2025/2026.

وجاءت نتائج المباريات كالتالي:

ديبورتيفاليونيسا (0) (1) ليفانتي

أتلتيكو بالياريس (2) - (3) أتلتيكو مدريد

راسينج سانتاندير (2) - (1) فياريال

هويسكا (2) - (4) أوساسونا

ألباتيتي (5) - (2) سيلتا فيجو

تالافيرا (2) - (3) ريال مدريد

ألافيس (1) - (0) إشبيلية

فوز صعب لريال مدريد

وحقق ريال مدريد فوزا مستحقا على نظيره تالافيرا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، ضمن دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وجاء هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 40 بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء للملكي تصدى لها كيليان مبابي وسددها بنجاح.

أما الهدف الثاني فجاء في الوقت بدل الضائع، بعدما سجل مانو فاراندو لاعب تالافيرا بالخطأ في مرماه لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين نظيفين.

ريال مدريد يتقدم على تالافيرا بثنائية في الشوط الأول

وعاد كيليان مبابي ليسجل الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

فيما سجل هدف تالافيرا الأول اللاعب ناهويل أرويو في الدقيقة 80 من عمر المباراة، قبل أن يضيف جونزالو دي رينزو الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

