الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أبرزها فوز الملكي، نتائج مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا

كأس ملك إسبانيا،
كأس ملك إسبانيا، فيتو
18 حجم الخط

كأس ملك إسبانيا، أقيمت الأربعاء عدد من المباريات الهامة في دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي 2025/2026.

وجاءت نتائج المباريات كالتالي:

ديبورتيفاليونيسا (0) (1) ليفانتي

أتلتيكو بالياريس (2) - (3) أتلتيكو مدريد

راسينج سانتاندير (2) - (1) فياريال

هويسكا (2) - (4) أوساسونا

ألباتيتي (5) - (2) سيلتا فيجو

تالافيرا (2) - (3) ريال مدريد

ألافيس (1) - (0) إشبيلية

 

فوز صعب لريال مدريد

وحقق ريال مدريد فوزا مستحقا على نظيره تالافيرا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، ضمن دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وجاء هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 40 بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء للملكي تصدى لها كيليان مبابي وسددها بنجاح.

أما الهدف الثاني فجاء في الوقت بدل الضائع، بعدما سجل مانو فاراندو لاعب تالافيرا بالخطأ في مرماه لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين نظيفين.

ريال مدريد يتقدم على تالافيرا بثنائية في الشوط الأول
ريال مدريد يتقدم على تالافيرا بثنائية في الشوط الأول

وعاد كيليان مبابي ليسجل الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

فيما سجل هدف تالافيرا الأول اللاعب ناهويل أرويو في الدقيقة 80 من عمر المباراة، قبل أن يضيف جونزالو دي رينزو الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس ملك إسبانيا أتلتيكو مدريد ريال مدريد تالافيرا أوساسونا

مواد متعلقة

كأس ملك إسبانيا، ريال مدريد يخطف فوزا صعبا أمام تالافيرا في دور الـ32

كأس ملك إسبانيا، ريال مدريد يتقدم على تالافيرا بثنائية في الشوط الأول

تغييرات بالجملة في تشكيل ريال مدريد أمام تالافيرا بـ كأس ملك إسبانيا

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام تالافيرا في كأس ملك إسبانيا

الأكثر قراءة

كأس كاراباو، نيوكاسل يتعادل مع فولهام 1/1 في الشوط الأول

نيوكاسل يفوز على فولهام بثنائية ويتأهل لنصف نهائي كأس كاراباو

باريس سان جيرمان بطلا لـ كأس الإنتركونتيننتال بالفوز على فلامنجو بركلات الترجيح

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

بعد تجديد نفي زيادة الأسعار، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء

إخماد حريق نشب داخل مطعم شهير بجسر السويس

مجلس عائلة نيفين مندور يحذر من نشر معلومات مغلوطة حول الأسرة وملابسات وفاتها

ترامب يتوعد بتصعيد الإجراءات ضد فنزويلا ويؤكد التمسك الكامل بسياسة الحصار

خدمات

المزيد

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

67.31 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الهروب من الأسد فى المنام وعلاقتها بالحصول على مال وفير

أمين الفتوى يحسم الجدل: الهجرة غير الشرعية حرام شرعا (فيديو)

5 روايات تاريخية عن ضريح أم الغلام في مصر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads