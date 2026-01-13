الثلاثاء 13 يناير 2026
خارج الحدود

مصادر: إلغاء رحلات الطيران من إيران إلى بغداد بعد الحديث عن سيناريوهات عسكرية

مصادر للعربية: إلغاء
مصادر للعربية: إلغاء الرحلات الجوية من إيران إلى بغداد
أفادت مصادر خاصة لقناة العربية بأنه تم إلغاء الرحلات الجوية من  إيران إلى العاصمة العراقية بغداد، في ظل التطورات الأمنية المتسارعة والتوترات الإقليمية المتصاعدة.

 

إجراءات احترازية إيرانية مع تصاعد التوترات 

وأوضحت المصادر أن قرار الإلغاء يأتي في إطار إجراءات احترازية تحسبًا لأي تطورات مفاجئة  تؤثر على سلامة الملاحة الجوية وحركة الطيران المدني، خاصة مع تصاعد الحديث عن سيناريوهات عسكرية محتملة في المنطقة.

 

تأثير مباشر على حركة السفر بين طهران وبغداد

ومن المتوقع أن يؤدي إلغاء الرحلات إلى تعطيل حركة المسافرين والتبادل الجوي بين البلدين، في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الترقب والقلق على خلفية التصعيد بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

وأكدت المصادر أن السلطات المعنية تتابع التطورات بشكل مستمر، مع احتمالية اتخاذ قرارات إضافية تتعلق بحركة الطيران إذا استمرت الأوضاع الأمنية في التدهور، وسط دعوات لتوخي الحذر خلال السفر في المرحلة الحالية.

 

قناة إسرائيلية: ضربة أمريكية وشيكة على إيران

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن هناك حالة تأهب قصوى في تل أبيب مع تقديرات بعملية أمريكية قريبة ضد إيران.

وأضافت القناة العبرية في تقريرها، بأن ضربة أمريكية ضد إيران باتت أقرب من أي وقت مضى وعملية محدودة لا تفضي بالضرورة إلى رد إيراني ضد إسرائيل.

وأكدت القناة الإسرائيلية، أن تل أبيب مستعدة دفاعيا وهجوميا لأي تصعيد إيراني وإسرائيل تستعد لاحتمال تنفيذ هجمات ضد مصالح إسرائيلية حول العالم.

