الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد تحذر من سرعة الرياح على سواحل البحر المتوسط

الطقس، فيتو
الطقس، فيتو
18 حجم الخط

حالة من التقلبات الجوية تشهدها البلاد اليوم تتمثل فى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد ونشاط للرياح واضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

نشاط رياح قوية وبرق ورعد، حالة الطقس اليوم الإثنين

اضطراب الملاحة وأمطار ونشاط للرياح، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الإثنين


وحذرت هيئة الأرصاد الجوية اضطراب الملاحة البحرية على كافة السواحل الغربية للبحر المتوسط  تصل سرعة الرياح من 50:70 كم / ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 3.5: 5.5 متر.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس  اليوم الاثنين ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة  فى الصباح الباكر وأخر  الليل  على أغلب الأنحاء  مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة فى  اخر الليل  ، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي:

درجة الحرارة العظمى:  19

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 17

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08
  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد تعلن حالة الطقس اضطراب الملاحة البحرية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الاثنين حالة الطقس اليوم

مواد متعلقة

نشاط رياح قوية وبرق ورعد، حالة الطقس اليوم الإثنين

كاترين تسجل صفرا، الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدا الإثنين

تصل لـ5 متر، تحذير من ارتفاع الأمواج بسواحل البحر المتوسط

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا وتحذر غزيرة ورعدية ويصاحبها سقوط ثلوج

الأرصاد تحذر من نشاط رياح مثير للرمال والأتربة غدا الإثنين

اضطراب الملاحة وأمطار ونشاط للرياح، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الإثنين

درجات الحرارة اليوم الأحد في المحافظات
ads

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

قبل الجلسة الافتتاحية، مصادر: التوافق على هشام بدوي رئيسا لمجلس النواب

طلاب الصف الخامس الابتدائي يؤدون امتحان اللغة العربية بالقاهرة اليوم

أمم أفريقيا 2025، موعد مباراة مصر ضد السنغال والقنوات الناقلة

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

تشكيل الهلال المتوقع ضد النصر في كلاسيكو الدوري السعودي

إحالة مديرة مدرسة تجريبية وأخصائيين اجتماعيين للمحاكمة التأديبية بسبب واقعة تنمر

بدء تحقيق كوريا الجنوبية في اتهامات اختراق طائراتها لأجواء الشمالية

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

خطوات تشفير الملفات الهامة على نظام تشغيل ويندوز

سعر السمك اليوم، الماكريل المجمد يقفز 20 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الضيوف في المنام وعلاقتها بشراء بيت جديد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 12 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 12 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية