الأرصاد تعلن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ وتحذر من الأمطار (فيديو)

الطقس، تحدثت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس التى تتعرض لها البلاد، قائلة إن البلاد تتعرض لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا وعلى سطح الأرض.


وقالت فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن سرعة الرياح وصلت إلى 60 كيلومتر فى الساعة، مما أدى لانخفاض الرؤية فى عدد من محافظات الجمهورية منها الإسكندرية ومطروح ومحافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى كلها.


وأضافت أن الرؤية انخفضت لحوالي 200 متر أو أكثر، بسبب الرمال والأتربة القادمة من الصحراء الغربية، ومن لمتوقع أن تستمر حالة الطقس السيئ، خلال الساعات القادمة.


وأوضحت أنه من المتوقع هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على بعض محافظات الجمهورية خلال الساعات المقبلة ومن هذه المحافظات الإسكندرية والقاهرة، مؤكدة ان المناطق الداخلية تتأثر بالرياح المحملة بالأتربة.


وتابعت أن طقس اليوم مستمر حتى الغد، مع فرص سقوط الأمطار وانخفاض فى درجات الحرارة، مؤكدة أن غدا هو أخر يوم فى الموجة التى تتعرض لها البلاد.
 

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من ( القاهرة الكبرى-السواحل الشمالية- الوجه البحرى - مدن القناه-وسيناء-وشمال الصعيد) نتيجة  نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة والأتربة المنقولة من مناطق من الصحراء الغربية،حيث تنخفض الرؤية الأفقية على بعض المناطق إلى أقل من 500 متر.

 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر  الليل  على أغلب الأنحاء  مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

