استمرار موجة الصقيع وحالة الطقس السيئ بالإسكندرية

18 حجم الخط

شهدت محافظة الإسكندرية، سحبا كثيفة وغيوما وموجة من الصقيع، وذلك استمرارا لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها المحافظة.

وانتشر مسئولو هيئة الصرف الصحي بالمحافظة، وتم الدفع بسيارات الصرف والبدلات فى كافة التمركزات والعمل على تطهير الشنايش ومطابق الأمطار.

وأكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع الأحياء والمديريات وشركات المرافق للتعامل مع أي تداعيات ناتجة عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك في ضوء توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بفرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح.

يأتي هذا في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحرص على سلامة الأرواح والممتلكات.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية والميدانية موجودة بشكل منتظم في الميادين والشوارع لمتابعة حالة استقرار الطرق، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتابع بالتنسيق مع غرف عمليات الأحياء وشركتي الصرف الصحي ومياه الشرب حالة الطقس أولًا بأول، للتدخل السريع وتسهيل حركة المواطنين والسيارات بمرونة تامة.

ووجه الفريق أحمد خالد رؤساء الأحياء وشركات المرافق بمواصلة التواجد الميداني لمتابعة كفاءة الشنايش ومصبات التصريف، مع استمرار أعمال تأمين أعمدة الإنارة العامة لضمان سلامة الجميع، مكلفًا إدارة المرور بتنظيم حركة السير وتكثيف الوجود بالمحاور الحيوية لضمان عدم حدوث أي تكدسات ناتجة عن هطول الأمطار أو نشاط الرياح.

وشدد الفريق أحمد خالد على أن المحافظة تعمل بكافة إمكانياتها لضمان راحة المواطنين وعبور نوات الأمطار بشكل اعتيادي، مشيرًا إلى أن جميع قنوات التواصل مفتوحة لتلقي أي ملاحظات أو شكاوى والتعامل معها فورًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.