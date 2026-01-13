الثلاثاء 13 يناير 2026
محافظات

بسبب الطقس السيئ، شحوط مركب سياحي على كورنيش الإسكندرية

مركب سياحى
شهد طريق الكورنيش بمنطقة محطة الرمل وسط محافظة الإسكندرية، اليوم، واقعة شحوط مركب سياحية صغيرة، وذلك نتيجة سوء الأحوال الجوية والتقلبات البحرية التي تشهدها المحافظة حاليًا، متأثرة بنوة الفيضة الكبرى.

تفاصيل الواقعة

تسببت الرياح الشديدة وارتفاع الأمواج، التي تجاوزت الـ 3 أمتار، في فقدان السيطرة على المركب واختلال توازنه، مما أدى إلى جرفه من مياه البحر باتجاه الصخور الساحلية، حتى استقر بمنطقة الرمال المتاخمة للرصيف بمنطقة محطة الرمل 

ويجري حاليًا التنسيق بين الأجهزة المحلية والجهات المعنية لسحب المركب وإعادته إلى مساره أو رفعه من موقع الشحوط، مع التأكد من عدم وجود أي تسريب للوقود قد يؤثر على البيئة البحرية في المنطقة.

تحذيرات رسمية

من جانبها، أهابت  هيئة الأرصاد الجوية  بجموع الصيادين وأصحاب المراكب بضرورة توخي الحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية وقطاع النقل البحري، وعدم مغادرة الموانئ أو الإبحار في ظل هذه الظروف غير المستقرة لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.

