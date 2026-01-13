ترامب: أمريكا ستعرف عدد القتلى الحقيقي في احتجاجات إيران خلال 24 ساعة

18 حجم الخط

إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات رسمية، إن الولايات المتحدة قد تعرف خلال 24 ساعة تقريبًا عدد القتلى في الاحتجاجات الجارية في إيران، في مؤشر على متابعة الإدارة الأمريكية الدقيقة للأحداث الميدانية في طهران.

البيت الأبيض يراقب الاحتجاجات الإيرانية عن كثب

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تتابع الوضع في إيران لحظة بلحظة، مشددًا على أن الهدف هو تقييم تأثير الاحتجاجات على الاستقرار الداخلي للنظام الإيراني وعلى الأمن الإقليمي.

ترامب: المصادر الأمريكية تعمل على جمع البيانات والتقارير من داخل إيران

وأشار ترامب إلى أن المصادر الأمريكية الرسمية تعمل على جمع البيانات والتقارير من داخل إيران، وأن النتائج الأولية بشأن عدد الضحايا قد تصدر خلال يوم واحد، وهو ما يعكس حساسية الإدارة الأمريكية تجاه التطورات الميدانية في طهران.

رسالة ترامب للضغط على النظام الإيراني

تصريحات ترامب تهدف أيضًا إلى زيادة الضغط النفسي والسياسي على القيادة الإيرانية، وإبراز مراقبة المجتمع الدولي عن كثب للأحداث في إيران، خاصة في ظل استمرار الاحتجاجات وتصاعد التوترات مع واشنطن.

يأتي هذا فيما أعلن البيت الأبيض أن فريق الأمن القومي الأمريكي عقد اجتماعًا اليوم لمناقشة تطورات الملف الإيراني، دون حضور الرئيس دونالد ترامب، في خطوة تعكس التركيز على تقييم الخيارات والسياسات قبل أي تصريحات رسمية بشأن طهران.

وقال البيت الأبيض إن الاجتماع جاء لمراجعة التطورات الأخيرة في إيران والتهديدات المحتملة، ومناقشة الخيارات الأمريكية الاستراتيجية على مختلف الأصعدة، بما في ذلك السياسات الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية، دون حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباشرة، مما يعكس أسلوب الإدارة في إعداد التوصيات قبل الإعلان الرسمي.

