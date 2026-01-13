الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نانسي عجرم برفقة أسرتها في أحدث ظهور

نانسي عجرم برفقة
نانسي عجرم برفقة أسرتها، فيتو
18 حجم الخط

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة لها برفقة زوجها وبناتها عبر حسابها على منصة إكس.

وعلقت نانسي عجرم على الصورة قائلة: نحن ممتنون للغاية للوقت الجميل الذي قضيناه معًا.

وفي وقت سابق قالت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، إن والدها كان مؤمنا بموهبتها وبصوتها، موضحة: " والدي كان يدفع الأموال للوقوف على المسرح، والغناء عليه، والمشاركة في حفلات غنائية".

 

نانسي عجرم مع أنس بوخش


وأكدت المطربة اللبنانية خلال لقائها مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش في برنامج “abtalk” على قناة يوتيوب: " علاقتي بوالدي كانت أقرب بعض الشيء من علاقتي بوالدتي، فوالدتي كانت دائما تتقرب لي بالطعام".


وأضافت المطربة اللبنانية: " نعيش حاليا عصر صعب، عصر السوشيال ميديا بكل حسناته وسيئاته، وله تأثير على الأجيال كلها، ونحن لا نعيش بمفردنا، والجيل الجديد، يعي كل شيء"، مؤكدة: " أصعب ذكرياتي فى طفولتي اننا كنا جيل حرب، وعشت فترات صعبة بسبب الحرب اللبنانية".

 

وأوضحت: " كنا دائما نفترق لحظة سماع الصقف خاصة وأنه كان دائما بالقرب من منزلنا، وكنا دائما نرى صراع بين والدي ووالدتي بسبب الفراق أثناء القصف"، مضيفة: " الغناء بالنسبة لى بدأ كحلم لوالدي ثم بعد ذلك أصبح حلمي اليوم وغدا".


وتابعت: "بحب الشهرة ولكنها لا تمنح الشخص مساحة للتعايش كشخص حر، ولم أعاني من الاكتئاب وهي كلمة كبيرة جدا، والحب بالنسبة لي أعظم شيء فى حياتي، وأشعر بسعادة بالغة عندما أشاهد الأطفال لأني بحب الأطفال".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نانسي عجرم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بيروت لبنان الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

لأول مرة إحساسي يسبق صوتي، نانسي عجرم تبكي في أغنية "أنا صورة ليك" (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

زلزال في"التشكيلية"، وليد قانوش يغادر منصبه وتفويض الوكيل الدائم بصلاحيات الوزير

نائب محافظ مطروح يقود حملة لإزالة الإشغالات

مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الإخـوان "كيان إرهـابي عالمي"

لماذا سمي أبو بكر بـ "الصديق"، وعلاقته برحلة الإسراء والمعراج؟

هطول أمطار غزيرة على مران منتخب مصر بطنجة قبل مواجهة السنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

الكهرباء تحدد الحالات التي يتوجب فيها تغيير عدادات الاستهلاك للمواطنين

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين فى حادثى سير بالغردقة وقنا

البيت الأبيض: ترامب يتحدث عن إيران الليلة

خدمات

المزيد

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا سمي أبو بكر بـ "الصديق"، وعلاقته برحلة الإسراء والمعراج؟

هل تجوز صلاة سنة الوضوء بعد العصر ؟، أمين الفتوى يوصح (فيديو)

كرامات السيدة زينب مع الإمام الشعراوي والشيخ حسن الشافعي

المزيد
الجريدة الرسمية