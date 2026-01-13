الثلاثاء 13 يناير 2026
لجنة إعداد احتفالية الصلاة من أجل وحدة المسيحيين تعقد اجتماعها بالكاتدرائية المرقسية

برعاية رؤساء العائلات الكنسية في مصر، عقدت لجنة الإعداد لبرنامج احتفالية الصلاة من أجل وحدة المسيحيين اجتماعها، وذلك بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، في إطار الاستعدادات لتنظيم فعاليات أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين.

 

الجسد واحد والروح واحد

 

وتأتي الاحتفالية هذا العام تحت شعار: «إن الجسد واحد والروح واحد، كما دُعيتم أيضًا برجاء دعوتكم الواحد» (أفسس 4: 4)، وذلك تحت رعاية مجلس كنائس الشرق الأوسط ومجلس كنائس مصر، تأكيدًا على أهمية تعزيز روح الوحدة والشهادة المشتركة بين الكنائس.

 

ومن المقرر أن تُقام فعاليات أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين خلال الفترة من 22 وحتى 30 يناير الجاري، حيث تُنظم لقاءات الصلاة على مدار تسعة أيام متتالية، بمشاركة العائلات الكنسية الخمس في مصر، وهي: الكنيسة الكاثوليكية، والكنيسة الأرثوذكسية، والكنائس الأرثوذكسية الشرقية، والكنيسة الإنجيلية، والكنيسة الأسقفية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن دائرة تعزيز الوحدة المسيحية بالفاتيكان، بالتعاون مع لجنة الإيمان والنظام بمجلس الكنائس العالمي، تضطلعان سنويًا بمهمة اختيار شعار أسبوع الصلاة، إلى جانب تحديد القراءات الكتابية الخاصة بهذه المناسبة، بما يعكس روح الشركة والوحدة بين الكنائس في مختلف أنحاء العالم.

 

وشارك في الاجتماع عن الكنيسة الكاثوليكية بمصر كل من الأخ نور بهنان، عضو اللجنة المسكونية للشباب، والمهندس عصام عياد، عضو لجنة أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، حيث تم خلال اللقاء مناقشة الترتيبات التنظيمية والروحية للاحتفالية المرتقبة.

