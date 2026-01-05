البابا تواضروس يستقبل قيادات الكنيسة الكاثوليكية للتهنئة بالعيد

18 حجم الخط

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، غبطة البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، وغبطة البطريرك يوسف عبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكانيين الكاثوليك، حيث قدموا التهنئة لقداسته بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد.

رؤساء الكنائس الكاثوليكية

تكون الوفد المرافق من رؤساء الكنائس الكاثوليكية بمصر، وهم أصحاب السيادة المطران كريكور أغسطينوس كوسا مطران الأرمن الكاثوليك، والمطران چورچ شيحان مطران الكنيسة المارونية، والمطران جان ماري شامي مطران الروم الكاثوليك، والمطران إيلي وردة مطران السريان الكاثوليك بمصر، والخور أسقف بولس ساتي رئيس طائفة الكلدان، وممثلين من الآباء الأساقفة من الأقباط الكاثوليك والأخوات الراهبات وعدد من المؤسسات الكاثوليكية بمصر.

كان في استقبال وفد الكنائس الكاثوليكية أصحاب النيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري، وسكرتير مساعد المجمع المقدس، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة، والراهب القس عمانوئيل المحرقي مدير مكتب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والقمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والقس رافائيل رمزي والشماس جوزيف رضا من سكرتارية قداسة البابا، والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات.

