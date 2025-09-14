الأحد 14 سبتمبر 2025
صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش في الصحف القومية، غدًا

الهيئة الوطنية للصحافة،
أعلن المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتى يوم ٣١ أغسطس ٢٠٢٥، غدًا الإثنين، وسيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

ألف جنيه زيادة في رواتب العاملين بالصحف القومية

وأعلن المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في بداية يوليو الماضي، زيادة أجور العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بمبلغ (ألف جنيه شهريًا)، اعتبارًا من راتب شهر يوليو المقبل. 

زيادة رواتب العاملين بالصحف القومية 

وثمن رئيس الهيئة تقدير القيادة السياسية للصحافة القومية ودورها الوطني، وتوجيهات الرئيس برعاية العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية. 

وتوجه رئيس الهيئة بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لاستجابته لمطالب العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وتقديم كافة أوجه الدعم لها باعتبارها أحد أهم ركائز القوى  الناعمة، موضحًا أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لحزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد رئيس الهيئة الوطنية بدور أحمد كجوك وزير المالية، متوجها بالشكر له في سرعة تدبير التمويل اللازم لتطبيق هذه الزيادة في دخول العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.

وشدد الشوربجي على استمرار الصحافة القومية المصرية في القيام بدورها التثقيفي والتنويري، وخدمة قضايا الوطن والمجتمع.


 

