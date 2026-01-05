صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالصحف القومية الخميس

18 حجم الخط

أعلن المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتي يوم ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، يوم الخميس المقبل، وستحول المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.



صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في الصحف القومية

وأكدت هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الهيئة على مصلحة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية والزملاء المحالين للمعاش.

ألف جنيه زيادة في رواتب العاملين بالصحف القومية

وأعلن المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في بداية يوليو الماضي، زيادة أجور العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بمبلغ (ألف جنيه شهريًا).

وقررت الهيئة الوطنية للصحافة، في اجتماعها في مارس الماضي، الموافقة على صرف علاوة خاصة 200 جنيه لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية مراعاة للظروف المعيشية.

كما اعتمدت الهيئة المذكرة المقدمة من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بصرف علاوة دورية لجميع العاملين قدرها 300 جنيه كحد أقصى و200 جنيه كحد أدني.

