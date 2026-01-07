لحظة دهس سائق حافلة لحشود متدينين إسرائليين في القدس (فيديو)

18 حجم الخط

أظهر مقطع فيديو سائق حافلة يدهس مسيرة حاشدة لليهود المتزمتين دينيًا ضد التجنيد العسكري، في القدس، فيما ذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها احتجزت السائق وتحقق في الحادث الذي أسفر عن مقتل شاب إسرائيلي، لكنها لم تفصح عن اسم السائق.

وأوضح مقطع فيديو، جرى تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حافلة وهي تصدم مباشرة حشدًا من الرجال المتزمتين دينيًا في المظاهرة التي شارك فيها الآلاف.



وتوفي الشاب، البالغ من العمر 18 عامًا، الذي دُهس أسفل الحافلة، في مكان الحادث على الفور، على ما ذكرته خدمات الطوارئ الإسرائيلية.

Breaking: Ultra-Orthodox protester killed by bus-hit in Jerusalem, driver arrested. Likely not a terrorist attack, police spokesperson says to i24NEWS pic.twitter.com/arNYnPnZIy — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) January 6, 2026

وتسببت النقاشات المستمرة، منذ فترة طويلة، حول الخدمة العسكرية الإلزامية، وأولئك المعفيين منها، في توتر داخل المجتمع الإسرائيلي المنقسم بشدة، ووضعت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحت ضغط سياسي متزايد خلال العام الماضي.



ويجري إعفاء طلاب المدارس الدينية المتزمتين من الخدمة العسكرية الإلزامية منذ زمن طويل، لكن ينتقد عدد من الإسرائيليين ما يعتبرونه عبئًا غير عادل تتحمله الأغلبية، التي تؤدي الخدمة العسكرية.

🇮🇱 ❌ 🇵🇸 ❗️ — Clashes erupt between occupation police and ultra-Orthodox demonstrators in West Jerusalem after a protester was killed and others injured by a bus during an anti-enlistment demonstration. pic.twitter.com/rCQyhp6BAr — The Palestinian Observer (@TPObserver) January 6, 2026

وتستند مقاومة المتزمتين دينيًا للالتحاق بالجيش إلى إحساسهم القوي بهويتهم الدينية، والتي يقول القادة الدينيون إنهم يخشون من خطر إضعافها بسبب الخدمة العسكرية.



وظلت قضية الخدمة العسكرية بؤرة توتر في ظل الأنشطة العسكرية المتزايدة. فعلى مدى العامين الماضيين، شهدت إسرائيل سقوط أعلى عدد من القتلى في صفوف جيش الاحتلال منذ عقود بسبب الحروب المرتبطة بقطاع غزة، ولبنان، وسوريا، واليمن، وإيران.



