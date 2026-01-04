مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

18 حجم الخط

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، باقتحام مستوطنين المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال.

اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أفادت محافظة القدس بأن 456 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت المحافظة أن الاقتحامات تمت على شكل مجموعات متتالية، حيث أجرى المستوطنون جولات استفزازية داخل باحات المسجد، وسط تشديد الإجراءات الأمنية على المصلين، وفرض قيود على دخولهم.

إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة

في غضون ذلك، قال بيان أوروبي، في وقت سابق: ندين موافقة مجلس الأمن الإسرائيلي على إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب “الشرق - بلومبرج”، أضاف البيان الأوروبي: “ندعو إسرائيل إلى التراجع عن قرار إنشاء 19 مستوطنة في الضفة الغربية وكذلك عن توسيع المستوطنات”.

ويضم بيان الدول الغربية الذي دان المستوطنات الإسرائيلية 14 دولة من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وكندا.

وكانت القناة 14 العبرية، أفادت بأن المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل يصدق على خطة لإنشاء 19 مستوطنة في الضفة الغربية.

