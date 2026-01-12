ترامب: حكم المحكمة العليا ضد أمريكا بشأن الرسوم الجمركية يضعنا في ورطة

18 حجم الخط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الولايات المتحدة ستكون في ورطة حقيقية إذا حكمت المحكمة العليا ضد الحكومة بشأن الرسوم الجمركية، مشددًا على أن هذا القرار قد يكون له تداعيات اقتصادية كبيرة.

تحذير ترامب من تداعيات محتملة على الاقتصاد الأمريكي

وأضاف ترامب أن أي حكم معارض من المحكمة العليا قد يؤثر على السياسات الاقتصادية الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالسياسات الجمركية وحماية الصناعة المحلية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على استقلالية القرار التنفيذي في هذا المجال.

ترامب يشدد على حماية المصالح الأمريكية

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن هدفه هو حماية المصالح الأمريكية وضمان استمرار سياسة الرسوم الجمركية كأداة لتحقيق التوازن التجاري ومواجهة الممارسات غير العادلة من بعض الدول.

في تصريحات سابقة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الواردات ليست مجرد أداة اقتصادية، بل تُعد من وجهة نظره مسألة أمن قومي تهدف لحماية الاقتصاد الأمريكي وتعزيز قدرته التنافسية.

وقال ترامب إن الرسوم المفروضة خلال فترته الرئاسية حققت عائدات مالية ضخمة لـ الخزينة الأمريكية، مشيرًا إلى أن هذه العائدات ساهمت في تمويل خطط اقتصادية وتنموية دون زيادة الضرائب على المواطنين.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن هذه الرسوم تمثّل جزءًا من استراتيجية اقتصادية شاملة تهدف لإعادة التوازن التجاري مع الدول التي يرى أنها تستفيد من الولايات المتحدة بشكل غير عادل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.