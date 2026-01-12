الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: حكم المحكمة العليا ضد أمريكا بشأن الرسوم الجمركية يضعنا في ورطة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو
18 حجم الخط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الولايات المتحدة ستكون في ورطة حقيقية إذا حكمت المحكمة العليا ضد الحكومة بشأن الرسوم الجمركية، مشددًا على أن هذا القرار قد يكون له تداعيات اقتصادية كبيرة.

تحذير ترامب من تداعيات محتملة على الاقتصاد الأمريكي

وأضاف ترامب أن أي حكم معارض من المحكمة العليا قد يؤثر على السياسات الاقتصادية الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالسياسات الجمركية وحماية الصناعة المحلية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على استقلالية القرار التنفيذي في هذا المجال.

ترامب يشدد على حماية المصالح الأمريكية

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن هدفه هو حماية المصالح الأمريكية وضمان استمرار سياسة الرسوم الجمركية كأداة لتحقيق التوازن التجاري ومواجهة الممارسات غير العادلة من بعض الدول.

في تصريحات سابقة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الواردات ليست مجرد أداة اقتصادية، بل تُعد من وجهة نظره مسألة أمن قومي تهدف لحماية الاقتصاد الأمريكي وتعزيز قدرته التنافسية.

وقال ترامب إن الرسوم المفروضة خلال فترته الرئاسية حققت عائدات مالية ضخمة لـ الخزينة الأمريكية، مشيرًا إلى أن هذه العائدات ساهمت في تمويل خطط اقتصادية وتنموية دون زيادة الضرائب على المواطنين.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن هذه الرسوم تمثّل جزءًا من استراتيجية اقتصادية شاملة تهدف لإعادة التوازن التجاري مع الدول التي يرى أنها تستفيد من الولايات المتحدة بشكل غير عادل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب الرئيس الأمريكى المحكمة العليا الرسوم الجمركية الاقتصاد الأمريكى

مواد متعلقة

نجل ترامب: نتخذ ما يلزم لحماية مصالحنا في جرينلاند وإيران التهديد الأكبر

رئيسة المكسيك تستبعد أي عمل عسكري أمريكي ضد بلادها بعد مكالمة مع ترامب

ترامب يطالب ببيع شبكة CNN وينقلب على سويسرا بسبب الرسوم الجمركية

ترامب: الرسوم الجمركية مسألة أمن قومي وحققت عائدات ضخمة
ads

الأكثر قراءة

الدوري السعودي، النصر يتقدم على الهلال بهدف رونالدو في الشوط الأول (فيديو وصور)

فوز محمد الوحش بمنصب وكيل مجلس النواب

بعد فوزه بمنصب رئيس مجلس النواب 2026، من هو المستشار هشام بدوي؟

رسميا، المستشار هشام بدوي رئيسا لمجلس النواب 2026 لمدة 5 سنوات

شخصية طبية بارزة في علاج أمراض الكبد، من هو محمد الوحش وكيل مجلس النواب؟

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سلوت يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة بارنسلي بكأس الإتحاد الإنجليزي

رسميا عاصم الجزار وكيلا لمجلس النواب 2026

خدمات

المزيد

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في بورصة المعادن

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم بالأوقاف يوضح حكم الاستهانة بالصلاة وتأخيرها عن وقتها (فيديو)

صفة صلاة النبي بالأنبياء في بيت المقدس ليلة الإسراء والمعراج

ما حكم الصلاة بالحذاء وتوزيع التركة في حياة الإنسان؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية