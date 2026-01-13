السجن 15 سنة لعامل قتل ابنه بسبب المخدرات في شبرا

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة برفض الاستئناف المقدم من عامل على حكم أول درجة القاضي بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بقتل ابنه بدائرة قسم شرطة شبرا.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم في غضون أبريل الماضي بيت النية على قتل ابنه انتقاما منه بسبب تعاطي المجني عليه للمواد المخدرة وسرقته المال من المتهم.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم استغل استغراق نجله في النوم، ثم تسلل إلى غرفته، وانهال عليه بعدة ضربات بآلة حادة على رأسه حتى تأكد من وفاته.

وكشف تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه إصابته إصابات حيوية بالرأس، وكسور بعظام الجمجمة ونزيف دموى بالمخ، أدى إلى توقف الدورة الدموية والتنفسية وحدوث الوفاة.

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

الطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.