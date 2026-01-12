تجديد حبس عامل متهم بقتل زوجته في عين شمس

18 حجم الخط

قرر قاضي المعارضات بمحكمة عين شمس تجديد حبس عامل متهم بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما بمنطقة جسر السويس دائرة قسم شرطة عين شمس، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وقالت الفتاة وهي تبكي وتقول "أنا كنت نائمة وقت ما حدث وعندما استيقظت لم أجد والدي في المنزل وغرفة والدتي مغلقة فطرقت عليها الباب أكثر من مرة ولم ترد فدخلت عليها لايقاظها لإعداد الفطور وتوصيلي إلى المدرسة فلم ترد فرفعت الغطاء فوجدتها غارقة في دمائها وجسدها بارد مثل الثلج فصرخت وتجمع الجيران وقالوا لي بأن أمي ماتت".

وأمرت النيابة العامة بصرف الفتاة من سراي النيابة بدون ضمانات.

وقال المتهم إنه أقدم على ارتكاب فعلته بعد شكه في زوجته وإنها تعرف رجلا عليه خلال عمله خارج محافظة القاهرة.

وأضاف المتهم أنه يوم الواقعة تشاجر مع زوجته ثم طعنها بسلاح أبيض طعنات متفرقة وما أن انقطع نفسها وأدرك أنها ماتت حتى وضعها على السرير داخل غرفة نومها ثم غطاها وأغلق الباب وفر هاربا.

وكشفت مناظرة النيابة العامة لجثة المجني عليها انه تم العثور على جروح قطعية بمنطقة الرقبة والوجه وكذلك بالصدر والذراعين.

. البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور علي جثة سيدة مقتولة داخلة شقتها بشارع جسر السويس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين العثور على جثة سيدة في العقد الرابع من العمر وبها جرح ذبحي في الرقبة.

وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها بسبب خلافات أسرية بينهما، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.