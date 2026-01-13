الثلاثاء 13 يناير 2026
حوادث

الحبس عاما لعاطل متهم بسرقة المواطنين بالإكراه في الساحل

قضت  محكمة جنايات مستأنف القاهرة بقبول الاستئناف المقدم من عاطل على حكم سجنه 6 سنوات في قضية سرقة بالإكراه بدائرة قسم شرطة الساحل وقضت بتخفيف الحكم إلى السجن لمدة عام واحد. 

وكان قسم شرطة الساحل تلقي بلاغا من مواطن يفيد سرقته من قبل شخص وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل الي المتهم.

وباعداد الاكمنة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطل له معلومات جنائية  وبمواجهته اعترف ارتكاب واقعة السرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة

جرم قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، السرقة بكل أشكالها وألوانها وأوضح في نصوصه أهمية الحسم الشديد وعدم التهاون في هذه الجرائم وبعضها يصل فيه العقوبة إلى السجن المؤبد وفق شروط خمسة.

شروط تجيز السجن المؤبد في جرائم السرقة:

1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

4- أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو ملحقات مسكونة أو معدة للسكنى، أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة انتحال صفة بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

