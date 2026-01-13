الفنون الشعبية الصينية على المسرح الصغير بالأوبرا

18 حجم الخط

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالتعاون مع مؤسسة الصين للأدب والفنون والمركز الثقافى الصينى بالقاهرة حفلًا فى السابعة والنصف مساء الخميس 15 يناير على المسرح الصغير بالأوبرا تحت عنوان بهجة الربيع الصينى.

برنامج حفل بهجة الربيع الصيني

يتضمن برنامج حفل بهجة الربيع الصيني مختارات من أشكال الفنون الشعبية التقليدية فى الصين والتى تجمع الموسيقى، الغناء والإستعراض يؤديها كل من ماتشوو سيتونج، سون هايانج، يان جياباو، إيجور شيشوف، سونج جينج، لى جيجن زوجو، جو سيكين بيليج، ليو كوانهى، وينج رين كانج، جيانج كون، داى تشى تشينج وضيوف الشرف ما تشوو سيتونج وعصام أحمد محمد خليل.

يأتى الحفل ضمن خطط وزارة الثقافة ودار الأوبرا الهادفة إلى مد جسور التواصل الإبداعى مع مختلف الثقافات العالمية ويعكس رسالة تعزيز الحوار بين الشعوب لترسيخ قيم التفاهم والمحبة عبر الفنون.

المركز الثقافي الصيني

المركز الثقافي الصيني بالقاهرة هو أول مركز صيني متكامل خارج الصين افتتح عام 2002، يهدف لنشر الثقافة الصينية، ويقدم دورات لغة صينية، كونغ فو، وفنون تقليدية مثل الرسم بالقصاصات الورقية، بالإضافة لفعاليات متنوعة كمعارض، عروض أفلام، ومهرجانات تعزز التبادل الثقافي بين مصر والصين.

كما يهتم بتعليم اللغة الصينية من خلال دورات لغة للمبتدئين والمتقدمين، وأنشطة لتعلم مهارات اختبار الكفاءة HSK، بالاضافة الى تعليم الفنون والحرف التقليدية من خلال ورش عمل لتعليم الرسم بالقماش، قص الورق، صناعة الفوانيس، والمزمار الصيني، والفنون القتالية، وينظم أسابيع للسينما الصينية، عروض موسيقية، معارض فنية، ومسابقات (مثل مسابقة الطبخ).

ويهدف المركز الثقافي الصيني بالقاهرة إلى تنمية التعاون والتبادل الثقافي بين مصر والصين، وتعميق العلاقات والتوافق الشعبي بين الشعبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.