الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"كلثوميات" تواصل عرض أيقونات كوكب الشرق بمعهد الموسيقى

سلسلة حفلات كلثوميات
سلسلة حفلات كلثوميات
18 حجم الخط

تتوالى الأمسيات الشهرية لسلسلة حلقات كلثوميات التى تقدمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام من خلال فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية.

موعد حفل كلثوميات في معهد الموسيقى العربية 

ويأتى حفل كلثوميات الذي تقدمه دار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو أحمد عامر ومشاركة المطربتين غادة آدم وأسماء كمال، وذلك فى الثامنة مساء الأحد 11 يناير على مسرح معهد الموسيقى العربية، ويضم الحفل نخبة مختارة من الأعمال الشهيرة لكوكب الشرق التى نتجت عن تعاونها مع كبار الملحنين والشعراء وباتت أيقونات للغناء تتناقلها الأجيال عبر الزمن. 

سلسلة حفلات كلثوميات 

يذكر أن سلسلة حفلات كلثوميات تأتي ضمن خطط وزارة الثقافة ودار الأوبرا لصون الهوية وحفظ الإرث الإبداعى ممثلًا فى الروائع الخالدة لأم كلثوم باعتبارها أحد رموز الطرب العربى.

فرقة عبد الحليم نويرة

جدير بالذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية تأسست عام 1967 بواسطة المايسترو عبد الحليم نويرة والموسيقار أحمد شفيق أبو عوف وتم تأسيسها تحت اسم "فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث الغنائى الأصيل".

وتهدف الفرقة هي إحياء التراث الغنائى الأصيل وتقدم الفرقة الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية، كما أتاحت الفرصة لمؤلفى الموسيقى المعاصرين لتقديم إنتاجهم الجيد من القوالب الموسيقية التقليدية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دار الأوبرا المصرية فرقة عبد الحليم نويره معهد الموسيقى العربية حفلات كلثوميات
ads

الأكثر قراءة

مدرب كوت ديفوار عن جدل التحكيم: لا مشكلة لدينا إذا أدار مباراة مصر حكم مغربي

448.73 جنيه سعر الدولار في بنك السودان المركزي

ألونسو لـ"سيميوني": احترام المنافس جزء أساسي من كرة القدم

جوائز ساويرس والفريضة الغائبة

سماء أوكرانيا تشتعل بـ "سوط الرب" الروسي.. صاروخ أوريشنك الفرط صوتي يمزق جدار الصوت بسرعة 13 ألف كم/ساعة.. ويضع العالم أمام الثالوث النووي

لماذا استبعد "الكاف" أمين عمر من قمة المغرب والكاميرون؟

لا أهداف لا صناعة، كشف حساب صلاح مصدق مع الزمالك بعد انتقاله رسميًّا إلى الوداد

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدٍ على فتاة بمصر القديمة

خدمات

المزيد

448.73 جنيه سعر الدولار في بنك السودان المركزي

طرق دفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًّا دون الحاجة إلى انتظار المحصل

قطع المياه 5 ساعات عن قرية البراجيل في الجيزة

قانون تنظيم الإعلان، ما هي عقوبات اللافتات المخالفة وفقا للقانون؟

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الصلاة عكس القبلة في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصي

هل يعد الموت يوم الجمعة علامة على حسن الخاتمة؟ الإفتاء تحسم الجدل

ما حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية