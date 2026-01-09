"كلثوميات" تواصل عرض أيقونات كوكب الشرق بمعهد الموسيقى

18 حجم الخط

تتوالى الأمسيات الشهرية لسلسلة حلقات كلثوميات التى تقدمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام من خلال فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية.

موعد حفل كلثوميات في معهد الموسيقى العربية

ويأتى حفل كلثوميات الذي تقدمه دار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو أحمد عامر ومشاركة المطربتين غادة آدم وأسماء كمال، وذلك فى الثامنة مساء الأحد 11 يناير على مسرح معهد الموسيقى العربية، ويضم الحفل نخبة مختارة من الأعمال الشهيرة لكوكب الشرق التى نتجت عن تعاونها مع كبار الملحنين والشعراء وباتت أيقونات للغناء تتناقلها الأجيال عبر الزمن.

سلسلة حفلات كلثوميات

يذكر أن سلسلة حفلات كلثوميات تأتي ضمن خطط وزارة الثقافة ودار الأوبرا لصون الهوية وحفظ الإرث الإبداعى ممثلًا فى الروائع الخالدة لأم كلثوم باعتبارها أحد رموز الطرب العربى.

فرقة عبد الحليم نويرة

جدير بالذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية تأسست عام 1967 بواسطة المايسترو عبد الحليم نويرة والموسيقار أحمد شفيق أبو عوف وتم تأسيسها تحت اسم "فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث الغنائى الأصيل".

وتهدف الفرقة هي إحياء التراث الغنائى الأصيل وتقدم الفرقة الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية، كما أتاحت الفرصة لمؤلفى الموسيقى المعاصرين لتقديم إنتاجهم الجيد من القوالب الموسيقية التقليدية.

