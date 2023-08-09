الثقافي الصيني: نهدف لتعاون حضاري بين مصر والصين
قال شاو نائب المدير التنفيذي للمركز الثقافي الصيني بالقاهرة: إن المركز الثقافي الصيني يهدف إلى نشر الثقافة والحضارة الصينية إلى الشعب المصري ونقل الثقافة والحضارة المصرية إلى الصين وأن يكون هناك تبادل ثقافي وحضاري مشترك بين البلدين على المستوى الرسمي والشعبي.
جاء ذلك على هامش معرض الشاي من الوئام وثقافة الشاي الصيني، والذي أقيم اليوم الأربعاء بمقر القنصلية الصينية بالإسكندرية، بحضور عدد كبير من الصحفيين ووفد من المركز الثقافي الصيني.
وأضاف أن المعرض يقام من أجل عرض ثقافة الشاي الصيني على الشعب المصري من أجل التعرف على كيفية زراعته وأبرز العادات والتقاليد المرتبطة بالشاي الصيني.
ومن جانبه قال يانج يي، قنصل عام الصين بالإسكندرية، إن 20 مليار دولار هو حجم التبادل التجاري بين مصر والصين.
وأضاف القنصل، أن العلاقة بين مصر والصين تاريخية، وأن أكثر ما مصر تستورد من الصين هي الالكترونيات وكما أن الصين تستورد مصر كميات من البرتقال والعنب واليوسيفي.
وأشار إلى أن الشاي الصيني يعد من أهم الثقافات الصينية، لذلك تهتم القنصلية الصينية بنشر ثقافتها على الشعب المصري، وذلك في إطار مبادرة الحضارات التي أطلقها الرئيس الصيني.
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