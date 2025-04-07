حزب التجمع يؤيد الإضراب العالمي للتضامن مع غزة

أكد حزب التجمع التقدمي الوحدوي، برئاسة النائب سيد عبد العال رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، تأييده لإضراب عالمي للتضامن مع غزة، ودعا أحرار العالم لمواصلة الضغط على الكيان الصهيوني لمناصرة الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة.

وأعلن الحزب في بيانه تأييده للإضراب العالمي المُنطلق، اليوم الإثنين، في كافة أنحاء العالم للتضامن مع غزة، قائلا: إننا إذ ننحني إجلالًا لصمود أهل غزة، الذين يواجهون آلة الحرب الصهيونية الوحشية، المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يصاحبها صمتٍ دوليٍّ مخزٍ، نعلن تضامننا المطلق مع حقهم في الحياة والحرية والمقاومة.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت كل الحدود الإنسانية والأخلاقية

وتابع: لقد تجاوزت جرائم الاحتلال الإسرائيلي كل الحدود الإنسانية والأخلاقية عبر حصارٌ خانقٌ ممتد منذ أكثر من عقدين، وتطهير عرقي ممنهج، وتدميرٌ متعمد للبنى التحتية، وقتل الأبرياء بدم بارد، فيما لا يتجاوز دور المجتمع الدولي دائرة التصريحات الجوفاء، التي لم تحرك ساكنًا، وتعجز عن حماية حقوق الفلسطينيين التي تنتهك يوميًا تحت سمعِهِ وبصره.

وقف فوري للعدوان على غزة، ورفع الحصار الجائر

وأضاف البيان: إن حزب التجمع وهو يطالب بوقف فوري للعدوان على غزة، ورفع الحصار الجائر، ومحاسبة الكيان الصهيوني على جرائم الحرب التي يرتكبها، يأمل في تكثيف الضغط على المستوى العربي والدولي، لإنهاء الاحتلال، والتصدي للسياسات الغربية المُساندة للكيان الصهيوني، وقادته من مجرمي الحرب.

واستكمل التجمع في بيانه: الإضراب العالمي اليوم ليس حدثًا رمزيًا فحسب، لكنه صرخةٌ مدوية تُذكّر العالم بأن قضية فلسطين مازالت قيد الحياة، وأن المقاومة مستمرة حتى تحرير الأرض والإنسان، مناشدا كافة القوى الوطنية المصرية، والشعوب العربية، ومنظمات المجتمع المدني، والمُثقفين، وكل الأحرار في العالم، بالمشاركة الفاعلة في هذه الخطوة التضامنية، ودعم حملات المقاطعة الدولية، وكشف زيف الرواية الصهيونية، التي تكرس للاحتلال.

وأضاف الحزب: أن قضية فلسطين هي قضية كل إنسانٍ يؤمن بالعدل والحرية، ويُجدد ” التجمع ” إيمانه بنضال الشعب الفلسطيني لتحقيق الاستقلال، لن ننسى، ولن نصمت، ولن نتوقف عن النضال حتى نرى الدولة الفلسطينية الحرة، وعاصمتها القدس.

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