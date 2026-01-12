رياح وانخفاض بدرجات الحرارة، الإسكندرية تعلن الطوارئ بسبب نوة الفيضة الكبرى

الإثنين 12 يناير 2026
 شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الاثنين، هبوب رياح شديدة وانخفاض بدرجة الحرارة، وذلك تزامنا مع نوة الفيضة الكبرى وسط تحذيرات من قبل هيئة الأرصاد الجوية.

تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة المقدمة للمشروعات الصناعية المتعثرة

طلاب الصف الأول الثانوى بالقاهرة: امتحان العلوم المتكاملة سهل باستثناء بعض الأسئلة (فيديو)

 وأعلنت هيئة الصرف الصحي بالمحافظة رفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى والدفع بكافة سيارات الصرف فى الشوارع والميادين العامة تحسبا لسقوط الأمطار خلال الساعات القادمة.

وكان هيئة الأرصاد الجوية حذرت من نشاط الرياح على كافة الأنحاء، حيث تتراوح سرعتها بين 40 إلى 55 كم/س وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

 

 

 وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية،حالة الطقس اليوم الإثنين ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

 

حالة الطقس فى القاهرة

 ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.

 كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  19.

درجة الحرارة الصغرى: 11.

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 17.

درجة الحرارة الصغرى: 10.

