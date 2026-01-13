تشكيل نيوكاسل يونايتد المتوقع ضد مانشستر سيتي في كأس كاراباو

18 حجم الخط

يحتضن ملعب "سانت جيمس بارك" مساء اليوم الثلاثاء، مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو، موسم 2025-2026.

وجاء التشكيل المتوقع لـ مباراة نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي في كأس كاراباو كالتالي

تشكيل نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي في كأس كاراباو



حراسة المرمى: نيك بوب.

خط الدفاع: تريبير – ثياو – بوتمان – هال.

خط الوسط: برونو جيماريش – تونالي – جويلاينتون.

خط الهجوم: هارفي بارنيس – فولتميد – جوردون.

وتأهل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي كأس كاراباو بعدما فاز على برينتفورد بهدفين دون رد في دور ربع النهائي، في حين فاز نيوكاسل يونايتد على فولهام بهدفين لهدف.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في كأس كاراباو والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد اليوم في كأس كاراباو في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

وتتولى شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية مهمة النقل الحصري لمنافسات كأس رابطة الأندية الإنجليزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تقرر بث المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD.

ويلتقي الفائز من مباراة نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي مع الفائز من مباراة آرسنال ضد تشيلسي في نهائي كأس كاراباو.

وكان فريق نيوكاسل يونايتد فاز على نظيره بورنموث، بركلات الترجيح بنتيجة 7-6، في إطار الدور الثالث ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي السبت الماضي.

وكان الوقت الأصلي والإضافي انتهى بالتعادل الإيجابي 3-3 بين الفريقين.

وسجل ثلاثية نيوكاسل عن طريق هارفي بارنز (هدفين) وأنتوني جوردون في الدقائق 50، 90+5، 118.

فيما جاءت ثلاثية بورنموث عن طريق أليكس سكوت وديفيد بروكس في الدقائق 62، 68، 105.

وتأهل فريق نيوكاسل يونايتد إلى الدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

