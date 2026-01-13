الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل نيوكاسل يونايتد المتوقع ضد مانشستر سيتي في كأس كاراباو

نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل يونايتد
18 حجم الخط

يحتضن ملعب "سانت جيمس بارك" مساء اليوم الثلاثاء، مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو، موسم 2025-2026.

وجاء التشكيل المتوقع لـ مباراة نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي في كأس كاراباو كالتالي 

تشكيل نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي في كأس كاراباو


حراسة المرمى: نيك بوب.

خط الدفاع: تريبير – ثياو – بوتمان – هال.

خط الوسط: برونو جيماريش – تونالي – جويلاينتون.

خط الهجوم: هارفي بارنيس – فولتميد – جوردون.

وتأهل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي كأس كاراباو بعدما فاز على برينتفورد بهدفين دون رد في دور ربع النهائي، في حين فاز نيوكاسل يونايتد على فولهام بهدفين لهدف.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في كأس كاراباو والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد اليوم في كأس كاراباو في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

وتتولى شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية مهمة النقل الحصري لمنافسات كأس رابطة الأندية الإنجليزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تقرر بث المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD.

ويلتقي الفائز من مباراة نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي مع الفائز من مباراة آرسنال ضد تشيلسي في نهائي كأس كاراباو.

وكان فريق نيوكاسل يونايتد فاز على نظيره بورنموث، بركلات الترجيح بنتيجة 7-6، في إطار الدور الثالث ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي السبت الماضي.

وكان الوقت الأصلي والإضافي انتهى بالتعادل الإيجابي 3-3 بين الفريقين.

وسجل ثلاثية نيوكاسل عن طريق هارفي بارنز (هدفين) وأنتوني جوردون في الدقائق 50، 90+5، 118.

فيما جاءت ثلاثية بورنموث عن طريق أليكس سكوت وديفيد بروكس في الدقائق 62، 68، 105.

وتأهل فريق نيوكاسل يونايتد إلى الدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مانشستر سيتي نيوكاسل يونايتد كأس كاراباو نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي مباراة نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي نصف نهائي كأس كاراباو مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد

مواد متعلقة

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل في كأس كاراباو والقناة الناقلة

مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد وروما، مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

في مباراة مجنونة، نيوكاسل يفوز على ليدز يونايتد 4-3 بالدوري الإنجليزي

موعد مباراة آرسنال وتشيلسي في نصف نهائي كأس كاراباو
ads

الأكثر قراءة

تداول 24 ألف طن و1025 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

الشتاء "على أصوله"، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ارتفاع أمواج البحر المتوسط 5.5 متر، تحذير من أمطار رعدية وعاصفة ترابية

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والبصل وانخفاض الليمون البلدي

طلاب الخامس الابتدائي بالقاهرة يؤدون اليوم امتحان الدراسات الاجتماعية

العظمى بالقاهرة 18 والصغرى بالمحافظات تسجل 5 مئوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

وزيرة التضامن تتابع اختبارات مشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم 2026

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 13-1-2026

مواعيد عرض مسلسل بيت بابا على منصة شاهد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 13- 1-2026

كم يبلغ سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أصله ومن له حق النقاش فيه، الأزهر يوضح مسائل مهمة حول “الاجتهاد في الإسلام”

تفسير رؤية الكوشة في المنام وعلاقتها بكثرة الخلافات الزوجية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 13 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية