الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قرارات عاجلة في العثور على طفل حديث الولادة داخل مول شهير

طفل حديث الولادة
طفل حديث الولادة

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في العثور على طفل حديث الولادة داخل دورة مياه بمول شهير في مدينة أكتوبر، لكشف ملابسات الحادث، كما أمرت بإيداع الطفل في المستشفى لتلقي العلاج.

 

حيث قرر شهود العيان أنهم فوجئوا بالعثور على الطفل داخل إحدى دورات المياه بالمول، بعد سماع صوت بكائه، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الواقعة. 

 

تفاصيل واقعة العثور على طفل حديث الولادة بمول شهير


وكانت غرفة عمليات الجيزة قد تلقت بلاغًا بالعثور على طفل حديث الولادة بمول شهير بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ ومن خلال المعاينة والفحص تبين العثور على طفل حديث الولادة.

 

ويكثف رجال الأمن تحرياتهم لكشف ملابسات الواقعة وتحديد مرتكبها، حيث تم مراجعة كاميرات المراقبة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات. 

 

نيابة الجيزة مدينة أكتوبر غرفة عمليات الجيزة

خدمات

