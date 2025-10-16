قرارات عاجلة في العثور على طفل حديث الولادة داخل مول شهير

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في العثور على طفل حديث الولادة داخل دورة مياه بمول شهير في مدينة أكتوبر، لكشف ملابسات الحادث، كما أمرت بإيداع الطفل في المستشفى لتلقي العلاج.

حيث قرر شهود العيان أنهم فوجئوا بالعثور على الطفل داخل إحدى دورات المياه بالمول، بعد سماع صوت بكائه، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الواقعة.

تفاصيل واقعة العثور على طفل حديث الولادة بمول شهير



وكانت غرفة عمليات الجيزة قد تلقت بلاغًا بالعثور على طفل حديث الولادة بمول شهير بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ ومن خلال المعاينة والفحص تبين العثور على طفل حديث الولادة.

ويكثف رجال الأمن تحرياتهم لكشف ملابسات الواقعة وتحديد مرتكبها، حيث تم مراجعة كاميرات المراقبة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.