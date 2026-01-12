خوفا من رد إيران حال استهداف الجمهورية الإسلامية، بلدية تل أبيب تفتح الملاجئ العامة للإسرائيليين

18 حجم الخط

إيران وإسرائيل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بلدية تل أبيب قامت بفتح ملاجئ عامة في المدينة، وذلك استعدادًا لأي تطورات أمنية محتملة في ضوء التوترات الأخيرة مع إيران، وسط مخاوف من حرب متوقعة.

تحضيرات مدنية إسرائيلية لمواجهة أي سيناريو عسكري مع إيران

وأشارت التقارير إلى أن الخطوة تهدف إلى تأمين المدنيين وإعطائهم إمكانية الوصول إلى الملاجئ في حال وقوع أي هجمات أو تصعيد عسكري محتمل مع إيران، ضمن إطار خطة الطوارئ المدنية للمدينة.

توترات إسرائيلية متصاعدة مع إيران

ويأتي هذا الإجراء بعد تصاعد التوتر بين إسرائيل وطهران، في سياق الملف النووي الإيراني والتصريحات الأمريكية الإسرائيلية المتبادلة حول احتمالية اللجوء إلى الخيار العسكري.

متابعة دقيقة من السلطات الإسرائيلية وتفعيل الخطط الأمنية والملاجئ

وأكدت وسائل الإعلام أن السلطات الإسرائيلية تتابع الوضع عن كثب، مع تفعيل الخطط الأمنية والملاجئ العامة لضمان جاهزية المدينة لأي تطور مفاجئ في المنطقة.

وأفاد موقع «واللا» الإسرائيلي بأن أجهزة الأمن الإسرائيلية قررت رفع مستوى التأهب الأمني، والاستعداد لعدد من السيناريوهات المحتملة، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة المرتبطة بإيران.

وبحسب الموقع، تأتي هذه الخطوة في إطار تقييم أمني شامل للأوضاع الإقليمية، مع التركيز على احتمالات تصعيد أو ردود فعل غير متوقعة قد تنعكس على الساحة الأمنية في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن الأجهزة المختصة تعمل على تعزيز التنسيق بين مختلف الأذرع الأمنية والعسكرية، إلى جانب تحديث خطط الطوارئ للتعامل مع أي تطورات مفاجئة.

