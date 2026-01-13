اليوم، قرعة علنية لتسكين أراضي المواطنين بعد توفيق أوضاعهم بالعبور الجديدة

18 حجم الخط

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أسماء المطلوب حضورهم اليوم الثلاثاء 13 يناير في مقر إجراء قرعة علنية لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالأراضي التي تم توفيق أوضاعها بنطاق منطقة الأمل "سابقًا" بمدينة العبور الجديدة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، بجانب التخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي بتلك المناطق، بهدف توفير مجتمعات عمرانية متكاملة.

وعقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة موقف أعمال مشروعات المرافق بالأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن.

وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الإسكان، أهمية ملف تقنين الأوضاع للأراضي المضافة بالمدن الجديدة، وأهمية الإسراع من دراسة كافة الملفات المقدمة للتقنين، مشيرًا إلى أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة ودفع أعمال الترفيق لتلك الأراضي المضافة بإجمالي مساحة 149.4 ألف فدان.

واستعرض الاجتماع البرنامج الزمني لأعمال الترفيق بكافة الأراضي والتكلفة الخاصة بالأعمال في كل من مدن "سفنكس الجديدة والشيخ زايد والعبور الجديدة وأكتوبر الجديدة والشروق و6 أكتوبر".

كما تم استعراض الموقف التفصيلي لأعمال المرافق بكل مدينة بالمناطق المضافة لها، حيث شمل العرض المساحة المضافة لكل مدينة والتكلفة الإجمالية للأعمال والموقف التنفيذي للأعمال الجاري تنفيذها والأعمال المطلوب تنفيذها خلال العام المالي الحالي.

