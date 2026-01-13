الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

اليوم، قرعة علنية لتسكين أراضي المواطنين بعد توفيق أوضاعهم بالعبور الجديدة

وزارة الإسكان، فيتو
وزارة الإسكان، فيتو
18 حجم الخط

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أسماء المطلوب حضورهم اليوم الثلاثاء 13 يناير في مقر إجراء قرعة علنية لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالأراضي التي تم توفيق أوضاعها بنطاق منطقة الأمل "سابقًا" بمدينة العبور الجديدة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، بجانب التخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي بتلك المناطق، بهدف توفير مجتمعات عمرانية متكاملة.

 

 

وعقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة موقف أعمال مشروعات المرافق بالأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن.

وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الإسكان، أهمية ملف تقنين الأوضاع للأراضي المضافة بالمدن الجديدة، وأهمية الإسراع من دراسة كافة الملفات المقدمة للتقنين، مشيرًا إلى أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة ودفع أعمال الترفيق لتلك الأراضي المضافة بإجمالي مساحة 149.4 ألف فدان.

واستعرض الاجتماع البرنامج الزمني لأعمال الترفيق بكافة الأراضي والتكلفة الخاصة بالأعمال في كل من مدن "سفنكس الجديدة والشيخ زايد والعبور الجديدة وأكتوبر الجديدة والشروق و6 أكتوبر".

كما تم استعراض الموقف التفصيلي لأعمال المرافق بكل مدينة بالمناطق المضافة لها، حيث شمل العرض المساحة المضافة لكل مدينة والتكلفة الإجمالية للأعمال والموقف التنفيذي للأعمال الجاري تنفيذها والأعمال المطلوب تنفيذها خلال العام المالي الحالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق الإسكان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الجديدة
ads

الأكثر قراءة

عضو بـ"الشيوخ" يشيد بجرأة فيتو في إثارة سفريات وزراء مدبولي ويؤكد: ملف قلب الدنيا (فيديو)

يصل إلى 5.5 متر، الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج بسواحل البحر المتوسط

معهد التغذية يحذر: لانشون الأسواق ليس لحوما حقيقية ويهدد صحة الأطفال

طلاب الخامس الابتدائي بالقاهرة يؤدون اليوم امتحان الدراسات الاجتماعية

الشتاء "على أصوله"، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ارتفاع أمواج البحر المتوسط 5.5 متر، تحذير من أمطار رعدية وعاصفة ترابية

بالأسماء، 840 محاميا يخضعون اليوم للمقابلات الشخصية تمهيد للقيد بالجدول العام

رعدية ومتوسطة مصحوبة ببرق وهذا موعد وصولها القاهرة، خريطة سقوط الأمطار اليوم

أضرار استمرار العواصف الترابية على محركات السيارات وطرق التفادي

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في بورصة المعادن

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 13 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 13 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الثلاثاء 13 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية