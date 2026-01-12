ماس كهربائي يتسبب في حريق غرفة بجوار مدرسة الجيل الجديد بأكتوبر (صور)

18 حجم الخط

كشفت تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، أن ماسا كهربائيا وراء حريق شب داخل غرفة للكهرباء بجوار سنتر النخيل ومدرسة الجيل الجديد بمدينة 6 أكتوبر.

وتواصل قوات المباحث فحص آثار الحريق فور انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد الذي تقوم به عقب تمكنها من إخماد الحريق.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا، بنشوب حريق بجوار مدرسة الجيل الجديد في الحي الحادي عشر، بجوار سنتر النخيل بمدينة 6 أكتوبر.

وانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتبين أن الحريق اندلع داخل غرفة كهرباء مدخلها خارج المدرسة، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة المختصة، التحقيق.

حريق يلتهم مخزن قطن بالدرب الأحمر

وعلى جانب آخر، كانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة نجحت في إخماد حريق نشب داخل مخزن قطن مكون من طابق واحد بمنطقة الدرب الأحمر، دون وقوع أى إصابات.

ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة آخرى.

حريق مخزن قطن بالدرب الأحمر

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن قطن بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة ب 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتدادة وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع اى إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

