منتخب مصر يختتم اليوم استعداداته لمواجهة السنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا

يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة نظيره منتخب السنغال، في اللقاء المرتقب بينهما في الدور قبل النهائي لبطولة أمم 2025، المقامة حاليًّا في المغرب.

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر مرانا خفيفا على أحد ملاعب التدريب الفرعية في مدينة طنجة، التي يحتضن ملعبها مباراته أمام أسود التيرانجا غدًا الأربعاء.

منتخب مصر يصل طنجة 

كانت وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن إلى مساء أمس الإثنين، إلى مطار مدينة طنجة المغربية قادمة من أغادير استعدادًا لمواجهة منتخب السنغال وسط حفاوة وترحيب من قبل اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا بالمغرب.


وخاض الفراعنة، أمس الإثنين، تدريبه الأخير بمدينة أغادير، قبل السفر إلى مدينة طنجة، على أن يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة السنغال.

وشارك في مران منتخب مصر، جميع اللاعبين، باستثناء محمد حمدي، الذي توجه أمس إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي.

وحضر مران المنتخب، أمس في أغادير، هانى أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف على المنتخب الأول، وحمادة الشربيني ومصطفى أبو زهرة ومحمد أبوحسين ووليد درويش، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

 

موعد مباراة مصر والسنغال

فيما تقام مباراة مصر والسنغال غدا الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، وتنطلق صافرتها في الـ7 مساء بتوقيت القاهرة.

تاريخ مواجهات منتخب مصر ضد السنغال في أمم أفريقيا 

وسبق أن خاض منتخب مصر 15 مواجهة سابقة أمام منتخب السنغال في تاريخ مواجهات الفريقين بمختلف البطولات القارية والعالمية.

وحقق منتخب مصر خلالها 7 انتصارات على حساب السنغال، مقابل 6 انتصارات للمنتخب السنغالي وتعادلين فقط بينهما.

وسجل منتخب مصر 9 أهداف في مرمى أسود التيرانجا، مقابل 7 أهداف للسنغال في مرمى الفراعنة.

 

مواجهات مصر ضد السنغال في أمم أفريقيا

فيما اقتصرت مواجهات منتخب مصر أمام السنغال في بطولة أمم أفريقيا على خمس مواجهات فقط جاءت نتائجها على النحو التالي: 

المباراة الأولى بين مصر والسنغال في بطولة أمم أفريقيا، كانت في دور المجموعات بنسخة 1986، وانتهت بفوز السنغال بهدف دون رد.

ثم تكررت المواجهة بينهما في دور المجموعات لنسخة 2000 في ضيافة غانا ونيجيريا، وانتصرت مصر بنفس نتيجة مباراة النسخة السابقة.

وبعدها فاز منتخب مصر على السنغال في نصف نهائي 2006 بهدفين مقابل هدف التي أقيمت في القاهرة.

بعدها غابت المواجهات بين الفراعنة وأسود التيرانجا حتى نسخة 2021 بالكاميرون، حيث التقيا في المباراة النهائية، وتعادلا بدون أهداف ثم فازت السنغال بركلات الترجيح.

