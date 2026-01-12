الإثنين 12 يناير 2026
بدء أعمال الصيانة ورفع كفاءة محور تعمير أبو ذكري في الإسكندرية

الاسكندريه
أعلنت محافظة الإسكندرية عن بدء أعمال الصيانة ورفع كفاءة للطريق الرئيسي بمحور "أبو ذكري" (محور التعمير)، لضمان استدامة كفاءة المحور والحفاظ على السلامة العامة لمستخدمي الطريق، والتي تتم بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والإدارة العامة لمرور الإسكندرية.

 

موظفو فندق إقامة منتخب مصر يودعون الفريق بممر شرفي قبل التوجه لطنجة

أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد بعد قرار إقالته

تبدأ الأعمال اعتبارًا من اليوم الاثنين ١٢ يناير ٢٠٢٦ وتستمر لمدة عشرة أيام.

سيتم تحويل الطريق الرئيسي إلى "الطريق الداعم" لمسافة ٣ كيلومترات في الاتجاه القادم من الطريق الساحلي اتجاه الإسكندرية من المخرج الرئيسي لمنطقة بشاير الخير قبل منطقة الأعمال بمسافة ٥٠٠م والعودة للطريق الرئيسي مرة أخرى من المدخل الرئيسي بعد منطقة الأعمال، طوال فترة الأعمال، وذلك لضمان تدفق الحركة بمرونة تامة.

تم تزويد المنطقة بالعلامات الإرشادية والتحذيرية والإضاءة الليلية الكافية، مع تواجد مكثف للخدمات المرورية على مدار الساعة لتسهيل الحركة.

وتناشد محافظة الإسكندرية قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المقررة واللوحات الإرشادية في منطقة التحويلات، لضمان سلامتكم وتجنب أي تكدسات مرورية.

