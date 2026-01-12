بدء أعمال الصيانة ورفع كفاءة محور تعمير أبو ذكري في الإسكندرية

18 حجم الخط

أعلنت محافظة الإسكندرية عن بدء أعمال الصيانة ورفع كفاءة للطريق الرئيسي بمحور "أبو ذكري" (محور التعمير)، لضمان استدامة كفاءة المحور والحفاظ على السلامة العامة لمستخدمي الطريق، والتي تتم بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والإدارة العامة لمرور الإسكندرية.

تبدأ الأعمال اعتبارًا من اليوم الاثنين ١٢ يناير ٢٠٢٦ وتستمر لمدة عشرة أيام.

سيتم تحويل الطريق الرئيسي إلى "الطريق الداعم" لمسافة ٣ كيلومترات في الاتجاه القادم من الطريق الساحلي اتجاه الإسكندرية من المخرج الرئيسي لمنطقة بشاير الخير قبل منطقة الأعمال بمسافة ٥٠٠م والعودة للطريق الرئيسي مرة أخرى من المدخل الرئيسي بعد منطقة الأعمال، طوال فترة الأعمال، وذلك لضمان تدفق الحركة بمرونة تامة.

تم تزويد المنطقة بالعلامات الإرشادية والتحذيرية والإضاءة الليلية الكافية، مع تواجد مكثف للخدمات المرورية على مدار الساعة لتسهيل الحركة.

وتناشد محافظة الإسكندرية قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المقررة واللوحات الإرشادية في منطقة التحويلات، لضمان سلامتكم وتجنب أي تكدسات مرورية.

