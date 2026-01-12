الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد بعد قرار إقالته

تشابي ألونسو
تشابي ألونسو
18 حجم الخط

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الإثنين، عن إقالة تشابي ألونسو المدير الفني للفريق بشكل رسمي في أعقاب الخسارة من برشلونة في نهائي كأس السوبر 2026.

 

خسارة ريال مدريد أمام برشلونة في السوبر الإسباني 

وكان ريال مدريد خسر من برشلونة، بالأمس، في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإسباني 2026 بثلاثة أهداف لهدفين على ملعب الإنماء في مدينة جدة السعودية.

وقاد ألونسو ريال مدريد منذ انطلاق الموسم الجاري 2025-2026، في خلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي رحل لتولي تدريب البرازيل.

 

بيان ريال مدريد بإقالة تشابي ألونسو 

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي منذ قليل، بالاتفاق المتبادل مع المدرب تشابي ألونسو، عن إنهاء فترة توليه قيادة الفريق الأول.

وأكد النادي أن تشابي ألونسو سيظل دائمًا محل المحبة والإعجاب من قبل جميع جماهير ريال مدريد، نظرًا لمكانته كأسطورة تمثل دائمًا قيم النادي. وشدد النادي على أن ريال مدريد سيظل دومًا بيته.

وعبر النادي عن شكره العميق لألونسو وجهازه الفني على جهودهم وتفانيهم طوال الفترة الماضية، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في المرحلة الجديدة من مسيرتهم المهنية.

 

أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد

وقاد تشابي ألونسو ريال مدريد في 34 مباراة بمختلف البطولات منذ انطلاق الموسم الجاري 2025-2026، وحقق 24 انتصارًا وتعادل في 4 وخسر 6 مباريات، وسجل الريال تحت قيادته 72 هدفًا واستقبل 38.

وخسر تشابي ألونسو مع ريال مدريد لقب كأس العالم للأندية وكأس السوبر الإسباني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تشابي ألونسو ألونسو ريال مدريد نادي ريال مدريد برشلونة السوبر الإسباني

مواد متعلقة

ريال مدريد يعلن رسميا إقالة تشابي ألونسو بعد خسارة السوبر الإسباني

رئيس برشلونة يهاجم مبابي بعد واقعة منصة التتويج

موقف ريال مدريد من إقالة ألونسو بعد خسارة السوبر الإسباني

هانز فليك: برشلونة استحق الفوز على ريال مدريد وتحقيق السوبر الإسباني

شاهد، أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني

ads

الأكثر قراءة

فوز محمد الوحش بمنصب وكيل مجلس النواب

بعد فوزه بمنصب رئيس مجلس النواب 2026، من هو المستشار هشام بدوي؟

رسميا، المستشار هشام بدوي رئيسا لمجلس النواب 2026 لمدة 5 سنوات

شخصية طبية بارزة في علاج أمراض الكبد، من هو محمد الوحش وكيل مجلس النواب؟

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

أول تعليق من الحسينى الشرقاوي على قرار استبعاده من المنافسة على رئاسة الوفد

رسميا عاصم الجزار وكيلا لمجلس النواب 2026

ريال مدريد يعلن رسميا إقالة تشابي ألونسو بعد خسارة السوبر الإسباني

خدمات

المزيد

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في بورصة المعادن

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصلاة بالحذاء وتوزيع التركة في حياة الإنسان؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

متى بدأ أول احتفال بمولد السيدة زينب رضي الله عنها؟

ما هو حكم الإسلام في حلق اللحية؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية