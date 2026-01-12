أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد بعد قرار إقالته

18 حجم الخط

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الإثنين، عن إقالة تشابي ألونسو المدير الفني للفريق بشكل رسمي في أعقاب الخسارة من برشلونة في نهائي كأس السوبر 2026.

خسارة ريال مدريد أمام برشلونة في السوبر الإسباني

وكان ريال مدريد خسر من برشلونة، بالأمس، في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإسباني 2026 بثلاثة أهداف لهدفين على ملعب الإنماء في مدينة جدة السعودية.

وقاد ألونسو ريال مدريد منذ انطلاق الموسم الجاري 2025-2026، في خلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي رحل لتولي تدريب البرازيل.

بيان ريال مدريد بإقالة تشابي ألونسو

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي منذ قليل، بالاتفاق المتبادل مع المدرب تشابي ألونسو، عن إنهاء فترة توليه قيادة الفريق الأول.

وأكد النادي أن تشابي ألونسو سيظل دائمًا محل المحبة والإعجاب من قبل جميع جماهير ريال مدريد، نظرًا لمكانته كأسطورة تمثل دائمًا قيم النادي. وشدد النادي على أن ريال مدريد سيظل دومًا بيته.

وعبر النادي عن شكره العميق لألونسو وجهازه الفني على جهودهم وتفانيهم طوال الفترة الماضية، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في المرحلة الجديدة من مسيرتهم المهنية.

أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد

وقاد تشابي ألونسو ريال مدريد في 34 مباراة بمختلف البطولات منذ انطلاق الموسم الجاري 2025-2026، وحقق 24 انتصارًا وتعادل في 4 وخسر 6 مباريات، وسجل الريال تحت قيادته 72 هدفًا واستقبل 38.

وخسر تشابي ألونسو مع ريال مدريد لقب كأس العالم للأندية وكأس السوبر الإسباني.

