رياح محملة بالأتربة والرمال تضرب الدقهلية (فيديو وصور)

أجرت فيتو بثا مباشرا تحت مسمى “رياح محملة بالأتربة والرمال تسيطر على الطقس في الدقهلية”.

شهدت محافظة الدقهلية حالة من الطقس السيئ وتقلبات جوية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين مع رياح شديدة محملة بالأتربة والرمال وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بالإضافة إلى سقوط الأمطار بعدة مدن ومراكز المحافظة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على كافة السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة قد يصاحبها تساقط لحبات البرد على بعض المناطق.

ويكون هناك فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على بعض المناطق من جنوب الوجه البحرى مع فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من وسط سيناء ومدن القناة قد تمتد مساء بنسبة حدوث 20 ٪ تقريبا على مناطق من القاهرة الكبرى.

تحذير من نشاط الرياح والأتربة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس ونشاط للرياح على كافة الأنحاء، وتتراوح سرعتها بين 40 إلى 55 كم/س وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

ارتفاع الأمواج بسواحل البحر المتوسط

كما حذرت الهيئة من اضطراب الملاحة البحرية على كافة السواحل الغربية للبحر المتوسط ويصل ارتفاع الأمواج من 3.5: 5.5 متر.

