الإثنين 12 يناير 2026
خارج الحدود

مقتل 28 شخصا في هجوم شنته مليشيا الدعم على مدينة سنجا بالسودان

الحرب في السودان،
الحرب في السودان، فيتو
ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الإثنين، أن 28 شخصا قتلوا في هجوم شنته طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الدعم السريع على مدينة سنجة.

وتواصل مليشيا الدعم السريع جرائمها ضد الشعب السوداني عن طريق قصف أهداف مدنية، مما تسبب في سقوط مئات القتلى والمصابين، خاصة في ولايات كردفان والخرطوم.

ومن جانبه يواصل الجيش السوداني عملياته ضد مليشيا الدعم السريع، حيث شن سلاح الجو التابع للجيش السوداني غارات على أهداف في منطقة يابوس بإقليم النيل الأزرق أمس الأحد، وفق ما أفاد به مصدر عسكري.

تدمير عربات قتالية وشاحنات تقل عناصر أجنبية

وقال المصدر: إن الضربات الجوية استهدفت مواقع وصفها بالمعادية، مشيرًا إلى أن العملية أسفرت عن تدمير عربات قتالية وشاحنات كانت تقل عناصر أجنبية.

وأوضح بحسب موقع أخبار السودان أن الجيش تابع خلال الأيام الماضية تحركات لقوات يقودها جوزيف تكا وأبو شوتال، مضيفًا أن هذه التحركات كانت تهدف إلى حشد مقاتلين لمهاجمة مناطق داخل الإقليم.

الحدود مع إثيوبيا في ولاية النيل الأزرق

وأشار المصدر إلى أن القوات المسلحة رفعت مستوى جاهزيتها على طول الحدود مع إثيوبيا في ولاية النيل الأزرق، في إطار إجراءات لتعزيز الرقابة ومنع أي تهديد محتمل.

وذكر أن الجيش رصد أيضًا نشاطًا لقادة من قوات الدعم السريع داخل الأراضي الإثيوبية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن عمليات تزويد هذه القوات بالعتاد العسكري مستمرة منذ عدة أشهر.

استعادة مناطق في النيل الأزرق بعد انسحاب قوات الدعم السريع

وكان الجيش أعلن في يونيو الماضي استعادة مناطق في النيل الأزرق بعد انسحاب قوات الدعم السريع باتجاه مناطق قريبة من الحدود مع إثيوبيا وجنوب السودان.

وفي تصريح سابق أواخرديسمبر، قال رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان إن السودان “أقوى مما كان عليه في أي وقت”، داعيًا دولًا وصفها بالصديقة إلى إعادة تقييم مواقفها لتجنب ما سماه “أخطاء استراتيجية”.

