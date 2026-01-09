الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 6 أشخاص في حادثين منفصلين بطريقي ميت غمر وكفر شرف بالدقهلية

نقل مصابين، فيتو
نقل مصابين، فيتو
18 حجم الخط

أصيب 6 أشخاص في حادثين مختلفين على طريق ميت غمر  بنها واخر طريق كفر شرف في محافظة الدقهلية.

إصابة 6 أشخاص في حادثين على طرق بميت غمر

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 أشخاص علي طريق ميت غمر بنها أمام مصنع الغزل علي اثر تصادم ملاكى في توك توك.

إصابة 3 أشخاص في حادث على طريق ميت غمر بنها 

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة ميت غمر برفقة سيارتي إسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين لمستشفى ميت غمر.

وكشف مصدر طبي عن إصابة كل من “ عزة م ال أ 58 سنة ميت غمر مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقرى واشتباه ما بعد الارتجاج ، و”طلعت م عبد ال م" 60 سنة ميت الفرماوى ميت غمر مصابا بجرح قطعى بالأنف وخدوش وسحجات بالجسم، “ثناء م ا ال” 70 سنة ميت غمر مصابا باشتباه كسر بالفخذ الأيمن.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

وفي حادث آخر، شهد طريق كفر شرف مركز ميت غمر في محافظة الدقهلية إصابة 3 اشخاص في حادث  اصطدام موتوسيكل في سيارة غير معلومة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم علي طريق كفر شرف ميت غمر.

على الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة ميت غمر وسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة 3 أشخاص وجرى نقلهم لمستشفى ميت غمر.

وكشف مصدر طبي بـمستشفى ميت غمر عن إصابة “ مصطفي ا م غ ”15 سنة بكدمات بالصدر واشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالحوض ، “زياد ح م غ” 15 سنة باشتباه نزيف بالبطن ، علي ا ع س" 18 سنة بكدمات بالصدر واشتباه نزيف بالمخ.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اصطدام موتوسيكل الأجهزة الأمنية بالدقهلية العمود الفقري النيابة العامة حادث تصادم شرطة النجدة محافظة الدقهلية مركز شرطة ميت غمر وقوع حادث تصادم موقع الحادث مستشفي ميت غمر

مواد متعلقة

هل يعد الموت يوم الجمعة علامة على حسن الخاتمة؟ الإفتاء تحسم الجدل

قانون تنظيم الإعلان، ما هي عقوبات اللافتات المخالفة وفقا للقانون؟

6.77 جنيه، سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الجمعة

محافظ الدقهلية: بدء التشغيل التجريبي للمعرض الدائم للسلع الغذائية بحي غرب المنصورة
ads

الأكثر قراءة

سماء أوكرانيا تشتعل بـ "سوط الرب" الروسي.. صاروخ أوريشنك الفرط صوتي يمزق جدار الصوت بسرعة 13 ألف كم/ساعة.. ويضع العالم أمام الثالوث النووي

ألونسو لـ"سيميوني": احترام المنافس جزء أساسي من كرة القدم

حسام حسن عن مباراة كوت ديفوار: أواجه بطل أفريقيا لكن الملعب هو الفيصل

موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار بأمم أفريقيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي وفاركو والقناة الناقلة

صلاح مصدق ينضم إلى الوداد المغربي رسميا، وهذه تفاصيل التعاقد

مبابي يتوجه للسعودية للمشاركة في نهائي السوبر الإسباني

قانون تنظيم الإعلان، ما هي عقوبات اللافتات المخالفة وفقا للقانون؟

خدمات

المزيد

قطع المياه 5 ساعات عن قرية البراجيل في الجيزة

قانون تنظيم الإعلان، ما هي عقوبات اللافتات المخالفة وفقا للقانون؟

6.77 جنيه، سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الجمعة

الأوراق المطلوبة لفتح حساب التوفير للأفراد ببنك القاهرة

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يعد الموت يوم الجمعة علامة على حسن الخاتمة؟ الإفتاء تحسم الجدل

ما حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة؟ الإفتاء تجيب

في يوم الجمعة، تعرف على بركة وفضل الصلاة على النبي

المزيد
الجريدة الرسمية