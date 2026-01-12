البورصة تواصل تحطيم الأرقام القياسية، 17 تريليون جنيه إجمالي قيم التداول في 2025

الإثنين 12 يناير 2026
قال الدكتور إسلام عزام رءيس البورصة المصرية أن عام 2025 كان عاما استثنائيا حافلا بالأرقام القياسية، حيث أظهرت البيانات الرسمية طفرة غير مسبوقة في قيم التداولات، مدفوعة بأداء قوي للقطاعات الحيوية ونشاط ملحوظ في سوق الأوراق المالية.

 قفزة تاريخية في قيم التداول خلال ٢٠٢٥

 

وأضاف خلال فعاليات مؤتمر حصاد البورصة إنه أظهرت الإحصائيات ارتفاع إجمالي قيم تداولات الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة إلى مستوى قياسي بلغ 17 تريليون جنيه خلال عام 2025، مقارنة بـ 14.3 تريليون جنيه في عام 2024، محققة بذلك معدل نمو سنوي قدره 19.2%.

وعلى صعيد الأداء الشهري، شهدت قيم التداولات ارتفاعًا في أغلب شهور العام، حيث تربع شهر ديسمبر على القمة مسجلًا أعلى قيمة تداول شهرية بإجمالي 1.9 تريليون جنيه، مما يعكس الزخم الكبير الذي اختتم به السوق تعاملات العام.

قطاع "السياحة والترفيه" يتصدر المشهد

 

وتابع: شهدنا  تباينا في الأداء مع سيارة  اللون الأخضر على معظمها. وجاء قطاع "السياحة والترفيه" في الصدارة لعام 2025، محققًا أعلى نسبة نمو في قيم التداول بلغت 113.2% (قفز من 9.5 مليار جنيه في 2024 إلى 20.3 مليار جنيه في 2025).

وجاء قطاع "مواد البناء" في المرتبة الثانية بنسبة نمو قوية بلغت 109.7%، يليه قطاع "المقاولات والإنشاءات الهندسية" بنمو 78.5%، ثم قطاع "الأغذية والمشروبات والتبغ" بنسبة 71.4%.

 

وشهدت معظم القطاعات نشاطًا مكثفًا، حيث سجلت القطاعات التالية ارتفاعًا ملحوظًا في قيم تداولاتها:

  • الخدمات المالية غير المصرفية: ارتفعت بنسبة 31.3% لتصل إلى 208 مليار جنيه.
  • العقارات: حافظ على استقراره بقيم تداول ضخمة بلغت 236.7 مليار جنيه.
  • الموارد الأساسية: نمت بنسبة 12.8% مسجلة 176.9 مليار جنيه.

في المقابل، شهدت بعض القطاعات تراجعًا، حيث كان قطاع "خدمات ومنتجات صناعية وسيارات" الأكثر انخفاضًا بنسبة 62.2%، يليه قطاع "المرافق" بنسبة 61.5%، ثم قطاع "البنوك" الذي تراجعت قيم تداولاته بنسبة 30.2%.

 

وأشار إلى أن  هذه المؤشرات القوية دليل  على جاذبية السوق المصري وقدرته على جذب السيولة، خاصة مع تنوع الفرص الاستثمارية في قطاعات واعدة كالسياحة والإنشاءات، مما يمهد الطريق لمزيد من النمو والاستقرار في الأعوام القادمة.

 

