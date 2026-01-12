الفريق أول عبد المجيد صقر يستقبل وفد الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

18 حجم الخط

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، اللواء الركن يوسف دسمال مبارك الكوارى رئيس الاتحاد العربى للرياضة العسكرية، بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على تقديره للجهود التى يبذلها الاتحاد فى الارتقاء بمستوى الرياضة العسكرية بكافة الدول العربية، مشيرًا إلى أن كافة البطولات والأنشطة التى يشرف عليها الاتحاد العربى للرياضة العسكرية تعزز سبل التقارب بين الأشقاء العرب مما يعظم من كافة الإمكانيات والقدرات ويسهم فى تبادل الخبرات والنهوض بكافة الجوانب البدنية لأفراد القوات المسلحة.

الاتحاد العربى للرياضة العسكرية، ومن جانبه قدم رئيس الاتحاد العربى للرياضة العسكرية الشكر والتقدير للقوات المسلحة المصرية على دعمها لكافة أنشطة الاتحاد وتعظيم دوره بالتعاون مع مختلف جيوش الدول العربية الأعضاء، مشيرًا إلى الرؤية المستقبلية للاتحاد لتظل الرياضة العسكرية العربية فى المراكز الأولى دائمًا.

وفى ختام اللقاء قدم رئيس الاتحاد العربى للرياضة العسكرية الوسام الذهبى للاتحاد من الدرجة الأولى ودرع الاتحاد الذهبى للفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى, والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة تقديرًا لما تقدمه القوات المسلحة المصرية من دعم مستمر للرياضة العسكرية.

