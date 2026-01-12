طبول الحرب تدق في إيران

18 حجم الخط

في الوقت الذي تخرج فيه المظاهرات في إيران والتي نظمها التجار وشارك فيها آلاف الإيرانيين منذ أسبوعين، احتجاجا على ارتفاع الأسعار وإنهيار الريال الإيراني مقابل الدولار، وتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد بسبب الحصار الأمريكي على إيران، تزايدت أعمال العنف بين المتظاهرين وقوات الأمن، مما أدى لسقوط مئات القتلي والمصابين، وإشعال الحرائق في عدد من المباني وفي نفس الوقت تصعيد أمريكي بالتدخل لإنقاذ المتظاهرين وإسقاط النظام بعد إرهاقه إقتصاديا.



الرئيس الأمريكي ترامب أعلن أن طهران تتجاوز الخط الأحمر في قتل المتظاهرين الذين يتطلعون إلى الحرية، وقال إنه سيجتمع غدا مع كبار مستشاريه لبحث الموقف بعد أن أعلنت إيران استعدادها للتفاوض مع أمريكا حول برنامجها النووي بعد الضربة الأخيرة التي تعرضت لها.



وبدأت حرب التصريحات والتهديدات بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وسط مخاوف من اندلاع حرب جديدة أو محاولة ترامب لإعادة تجربته في فنزويلا لتغيير النظام في إيران، بينما قال وزير الخارجية الامريكي مارك روبيو إن بلاده تشجع المتظاهرين الشجعان في إيران..

بينما اتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الولايات المتحدة وإسرائيل بمحاولة زرع الفوضي والاضطراب في بلاده، من خلال إصدار أوامر لمثيري الشغب لزعزعة الاستقرار في إيران، وقال إن إرهابيين مرتبطين بقوى أجنبية يقتلون الأبرياء ويحرقون المساجد ويهاجمون الممتلكات العامة، وقال علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن الإيراني إن بلاده مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل.



أما محمد باقر رئيس مجلس الشوري الإيراني فقد حذر الرئيس الأمريكي ترامب من أن بلاده سترد على أي هجوم أمريكي عليها، بقصف إسرائيل والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، باعتبارها أهدافا مشروعة.



وقال عباس عراقجي وزير الخارجية إن تصريحات الرئيس الأمريكي تشجع المتظاهرين على استمرار التظاهر للإخلال بالأمن والاستقرار، وأن أمريكا وإسرائيل تدخلتا لدعم المتظاهرين مشيرا إلى أن الحكومة بدأت مباحثات مع المتظاهرين، وأن الموقف الآن تحت السيطرة.

ومع تطورات الأحداث الجارية في إيران والتي تنذر بعواقب وخيمة، استغلت إسرائيل الفرصة لتواصل تنفيذ خطتها الجهنمية في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وقامت أمس بقصف خان يونس وقطاع غزة ونسف وتدمير عدد من المساكن، مع اختفاء حركة حماس من المشهد تماما، حتى لا تتذرع إسرائيل بأنها خرقت اتفاق وقف إطلاق النار..

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية أمس عن سقوط عدد من الضحايا بعد أن عطلت تنفيذ اتفاق شرم الشيخ انتظارا لما تسفر عنه التطورات الإيرانية الراهنة.

