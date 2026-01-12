الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة 80 متهما بالهيكل الإداري للإخوان لجلسة 24 مارس

محكمة
محكمة
18 حجم الخط

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 80 متهما بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، في القضية رقم 14487 لسنة 2024 جنايات التجمع، لجلسة 24 مارس المقبل لضم الأحراز.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى السابع، خلال الفترة من 2021 وحتى 9 سبتمبر 2024، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

وبالنسبة لباقي المتهمين، وُجهت لهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها والمشاركة في تحقيق أهدافها، فيما وُجه للمتهم رقم 14 تهم تمويل الإرهاب.

 

وعلى جانب آخر، تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 10 رجال و3 سيدات، بينهم 8 ذوي معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية داخل نطاق محافظة الجيزة، وذلك ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال الأحداث.

وخلال العملية، تم ضبط 16 حدثًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم بالبيع والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا المتهمون بنشاطهم الإجرامي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لأهليتهم مع أخذ التعهد بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول لأهليتهم في دور الرعاية المناسبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محاكمة إرهاب جماعة الإخوان الهيكل الإداري جنايات التجمع الانضمام لجماعة إرهابية تمويل الارهاب

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات فيديو التعدي على سيدة بالبحيرة

الأمن يضبط أطراف مشاجرة بأسلحة بيضاء في مدينة نصر

الداخلية تكشف ملابسات التعدي على سيدتين بسبب إطعام الكلاب الضالة بالجيزة

بسبب معاكسة، سيدة ونجلتها تعتديان على سائق في مدينة نصر

ضبط شخص وسيدة بتهمة ممارسة الفجور عبر تطبيقات الهاتف بالإسكندرية

ضبط 9 أطنان دقيق مهرب وقضايا تجارة عملة بـ18 مليون جنيه

الداخلية تكشف حصيلة 24 ساعة من الحملات المرورية على مستوى الجمهورية

ضبط سيدة لإدارتها نادٍ صحي بدون ترخيص واستغلاله للأعمال المنافية للآداب بالنزهة
ads

الأكثر قراءة

فوز محمد الوحش بمنصب وكيل مجلس النواب

بعد فوزه بمنصب رئيس مجلس النواب 2026، من هو المستشار هشام بدوي؟

رسميا، المستشار هشام بدوي رئيسا لمجلس النواب 2026 لمدة 5 سنوات

الدوري السعودي، النجمة يتقدم على الحزم بثنائية في الشوط الأول

أول تعليق من الحسينى الشرقاوي على قرار استبعاده من المنافسة على رئاسة الوفد

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

طلاب السادس الابتدائي بالقاهرة يشيدون بسهولة امتحان اللغة الانجليزية (فيديو)

رسميا عاصم الجزار وكيلا لمجلس النواب 2026

خدمات

المزيد

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في بورصة المعادن

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة سيدنا موسى وتخفيف الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج

تفسير رؤيا الثعبان الأسود بالمنام وعلاقتها بوجود أشخاص خطرين في حياتك

وصف الأنبياء الذين رآهم الرسول في رحلة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية