حيثيات الحكم بسجن المتهمين بالفعل الفاضح أعلى المحور

18 حجم الخط

أودعت محكمة جنح شمال الجيزة حيثيات حكمها في القضية التي شغلت الرأي العام والمعروفة إعلاميًا بواقعة الفعل الفاضح أعلى المحور ، حيث كانت قد قضت بمعاقبة المتهمين بالحبس سنتين و6 أشهر مع الشغل، وكفالة 10 آلاف جنيه، إضافة إلى إلزامهم بسداد 100 ألف جنيه تعويضًا مؤقتًا للمدعى بالحق المدني مصور الفيديو.

كما قضت المحكمة ببراءة الأخير من الاتهامات المنسوبة إليه.



وجاء في الحيثيات أن المتهم الخامس أثناء قيادته سيارة بيضاء اللون أعلى محور 26 يوليو باتجاه الشيخ زايد، فوجئ بسيارة تضيق عليه مسار الطريق، ما أدى إلى مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين، حيث قام قائد السيارة ومرافقيه بالاعتداء عليه بالضرب وإتلاف سيارته.

واضافت الحيثيات ان المتهم الخامس قال إن سبب المشاجرة يعود إلى قيام قائد السيارة بتضييق المسار عليه نتيجة انشغاله بفتاة كانت بجواره، حيث لاحظ لها ميل رأسها نحو ساقه، بينما كان هناك شابان وفتيات على المقعد الخلفي للسيارة، فتوجه لتصوير السيارة خشية وقوع حادث، ما أثار قائد السيارة ومرافقيه، فانسحبوا إلى أمامه وترجلوا من السيارة واعتدوا عليه لفظيًا وجسديًا باستخدام أداة “حديدية”، محاولين أخذ هاتفه المحمول لإزالة ما تم تصويره.

وأكدت الحيثيات، أن معاينة السيارة المضبوطة أمام مركز شرطة كرداسة كشفت عن تلفيات شملت خدوش بكبوت السيارة وكسر في الفانوس الأمامي الأيسر والمرآة اليسرى والزجاج الأمامي.

وأقر المتهمون بأنهم كانوا يغادرون أحد الملاهي الليلية عقب تناول بعضهم المشروبات الكحولية، ولاحظوا المجني عليه أثناء تصويره لهم، فاستوقفوه بالطريق واعتدوا عليه، ما تسبب في تلفيات بسيارته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.