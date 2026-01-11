الأحد 11 يناير 2026
محافظات

صحة الغربية: الاستجابة لـ 100% من بلاغات منظومة الشكاوى

إنجاز 100% من البلاغات
إنجاز 100% من البلاغات وتكثيف المرور الميداني
أعلنت مديرية الشئون الصحية بالغربية أن منظومة الشكاوى حققت نتائج متميزة خلال عام 2025 حيث تم التعامل مع 2308 شكوى مقدمة عبر المنظومة وتم إنجازها بنسبة 100% بما يعكس كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة مؤكدة استمرار العمل على تطوير آليات تلقي وفحص الشكاوى إيمانا بأن المواطن هو محور الاهتمام الأول، وأن الشكاوى تمثل أداة رئيسية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.

محافظ الغربية: نحرص على توفير بيئة آمنة ومحفزة لـ 861 ألف طالب خلال الامتحانات

137 قافلة طبية، حصاد جامعة طنطا خلال 2025

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان واللواء الوزير أشرف الجندي محافظ الغربية وذلك بالتنسيق مع الدكتور طارق الرفاعي مساعد الأمين العام لأمانة الشكاوى الحكومية برئاسة مجلس الوزراء ومتابعة المهندس كرم خليفة قابل مدير إدارة متابعة منظومة الشكاوى وتحت إشراف الأستاذ حسن مدين مدير عام خدمة المواطنين بوزارة الصحة والسكان.

قال الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية شهد العام مشاركة المديرية في أكثر من 25 لقاءً جماهيريًا والإستماع المباشر لمطالب المواطنين والعمل على حلها ميدانيا إلى جانب تنفيذ نحو 800 جولة مرورية بمختلف المنشآت الصحية لقياس رضاء المواطنين من خلال الاستبيانات والإستماع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة والتأكيد على التزام مديرية الصحة الكامل بتعزيز الشفافية ودعم قنوات التواصل مع المواطنين ورفع مستويات الثقة في الخدمات الصحية المقدمة مشددًا على أن مشاركة المواطن تمثل ركيزة أساسية في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمة.

كما أكدت هند فاروق مدير إدارة خدمة المواطنين أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بـ محافظة  الغربية تعمل على مدار 24 ساعة داعية المواطنين إلى التفاعل الإيجابي وتقديم الشكاوى والمقترحات عبر الوسائل المتاحة والتي تشمل:

الاتصال بالرقم المختصر 16528

الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية تطبيق الهاتف المحمول «في خدمتك»إرسال المرفقات والمؤيدات عبر أرقام الواتساب المخصصة مع إتاحة رمز الاستجابة السريعة (QR) والبوسترات التوعوية لتيسير عملية التواصل.

الجريدة الرسمية