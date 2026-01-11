الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الغربية يتعهد بتنظيم حركة التوك توك لضمان سلامة المواطنين

استجابةً لشكاوى المواطنين..
استجابةً لشكاوى المواطنين.. محافظ الغربية يطلق خطة تنفيذية
أطلق اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية خطة تنفيذية شاملة لتنظيم حركة مركبات التوك توك بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة بما يضمن سلامة المواطنين وانتظام الحركة المرورية.

محافظ الغربية: نحرص على توفير بيئة آمنة ومحفزة لـ 861 ألف طالب خلال الامتحانات

محافظ الغربية يزور كنائس طنطا ويسعد الأطفال بهدايا الرئيس

وتأتي هذه الخطة في ضوء المتابعة المستمرة لشكاوى المواطنين في محافظة الغربية بشأن عدم انتظام سير مركبات التوك توك بالشوارع والميادين الكبرى والطرق الرئيسية والقرى وبعد دراسة دقيقة لمقتضيات السلامة العامة وتطبيق القوانين المرورية المعمول بها وبما يتوافق مع تطلعات المواطنين لإيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة.
 

ووجه محافظ الغربية الجهات المعنية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية بالبدء فورا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ حصر عددي شامل لجميع مركبات التوك توك خلال أسبوعين من تاريخه مع تجهيز مقرات مخصصة داخل الوحدات المحلية لاستقبال مالكي المركبات وتسجيل بياناتها وفق النطاق الجغرافي لبطاقة الرقم القومي لمالك المركبة.

وأوضح المحافظ أن إجراءات التسجيل تشمل تقديم عدد من المستندات أبرزها فاتورة شراء المركبة مثبت بها رقم الشاسيه والموتور وبيان لون المركبة وتاريخ الصنع إن وجد إلى جانب بيانات مالك المركبة المتمثلة في الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول. 

وعقب الانتهاء من التسجيل سيتم صرف لاصق مؤمّن لكل مركبة يحمل رقما وكودا خاصا بالمركز أو المدينة أو الوحدة المحلية بما يتيح سهولة التعرف على المركبة ومتابعتها ويعزز عوامل الأمان والسلامة على الطرق.

وتهيب محافظة الغربية بجميع مالكي مركبات التوك توك سرعة تجهيز المستندات المطلوبة والتوجه إلى الوحدات المحلية للتسجيل خلال المهلة المحددة مؤكدة أنه سيتم حظر تسيير أي مركبة مخالفة لا تحمل اللاصق المؤمّن عقب انتهاء فترة التسجيل وذلك في إطار تطبيق القانون وحماية المواطنين وتحقيق الصالح العام.

وتؤكد محافظة الغربية استمرار جهودها في إزالة أسباب شكاوى المواطنين والعمل على تحقيق الانضباط المروري ورفع مستوى السلامة لمستخدمي الطرق والسادة الركاب بما يسهم في تحسين جودة الحياة داخل المحافظة.

الجريدة الرسمية