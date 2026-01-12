الإثنين 12 يناير 2026
وفد مجلس المستشارين الياباني يتفقد مركز استقبال أبناء العاملين بديوان التضامن

وفد المستشارين الياباني
اصطحبت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وفدا من أعضاء مجلس المستشارين الياباني والسفير إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، في جولة تفقدية لمركز استقبال أبناء العاملين بديوان عام الوزارة في العاصمة الجديدة المقام على النموذج الياباني.

واستعرضت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي الأنشطة والخدمات المقدمة التي تقدم للأطفال من أبناء العاملين والعاملات بالوزارة والوزارات الأخرى بالعاصمة الجديدة.

 

وأشاد وفد أعضاء مجلس المستشارين الياباني بالخدمات المقدمة في تلك المرحلة المهمة في عمر الطفل.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد التقت وفدًا من أعضاء مجلس المستشارين الياباني والسفير إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر

و شهد اللقاء مناقشة تعزيز سبل التعاون بين البلدين في عدة مجالات من بينها قطاع الطفولة المبكرة ورعاية كبار السن، كما تم التطرق إلى مناقشة المشروعات التنموية اليابانية المنفذة في مصر.

