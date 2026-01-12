الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

إيرادات الأفلام، "إن غاب القط" يحتل المركز الأول ويحصد 3 ملايين جنيه أمس

أن غاب القط
أن غاب القط
 حقق فيلم «إن غاب القط» الذي يقوم ببطولته الفنان آسر ياسين إيرادات بشباك التذاكر اليومي أمس وصلت إلى 3,170,159 جنيه ليحتل المركز الأول بين الأفلام المعروضة.

 

وفي وقت سابق، قال الفنان آسر ياسين، إن فيلمه الجديد “إن غاب القط” مختلف تمامًا عن الأعمال السينمائية التي قدمها من قبل.

وأضاف ياسين في تصريحات خاصة لـ"لفيتو"، أن القضية التي يتناولها الفيلم لم يتم الاقتراب إليها من قبل، وجرى العمل عليها بشكل كبير كي يخرج الفيلم بالشكل المطلوب. 

 

قصة فيلم "إن غاب القط"

وتشهد أحداث فيلم “إن غاب القط”، محاولة سرقة إحدى اللوحات العالمية الموجودة في متحف حضاري، ويعلم آسر ياسين الذي يعمل في المتحف بالأمر ويقوم بمطاردة اللصوص.

كما تشهد أحداث فيلم “إن غاب القط” قصة حب بين محمد شاهين وأسماء جلال، المشاركين في بطولة العمل، ويتعرضان للعديد من المواقف، ويتدخل آسر ياسين لحل الأزمة بينهما. 

 

فريق عمل فيلم إن غاب القط

 

الفيلم يضم مجموعة مميزة من النجوم، بجانب آسر ياسين وكارمن بصيبص، منهم أسماء جلال، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، بالإضافة إلى عدد من الفنانين.

 

فيلم "إن غاب القط" من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح. 

إن غاب القط فيلم إن غاب القط آسر يس
